Miguel Herrera descarta a Chicharito en Atlante: "No está en la mesa"

Tras ser anunciado oficialmente como entrenador del Atlante, equipo que regresará a la máxima categoría del futbol mexicano para el Apertura 2026, comenzaron a surgir rumores en torno a la conformación del plantel y los posibles refuerzos que podrían vestir la camiseta azulgrana.

Con la experiencia que lo respalda y luego de su reciente paso por el futbol en el extranjero, Miguel Herrera abordó las expectativas del club de cara al mercado de fichajes, donde buscarán opciones en distintas partes para fortalecer al equipo.

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Sin embargo, entre los nombres que han sonado no figura Javier "Chicharito" Hernández, quien, tras un paso complicado por Chivas, no sería contemplado como opción para sumarse al conjunto que tendrá como casa el Estadio Banorte.

"Apenas empezamos a ver de los del plantel actual del Atlante a quiénes veremos para saber si se quedan. No hemos platicado de refuerzos. Son mentiras, sacan cosas para ver quién le atina, pero no hay nada de algún jugador. Lo del Chicharito no está en la mesa, ni él ni algún otro jugador", mencionó en charla con Claro Sports.

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Herrera, quien dirigió a la Selección de Costa Rica en la pasada eliminatoria de Concacaf, añadió que conformarán un equipo competitivo con el objetivo de hacer sentir orgullo a su afición, la cual podrá acompañarlos en casa durante sus partidos programados los viernes.