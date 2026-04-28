Estrella de TV Azteca deja abierta su salida rumbo a Televisa: "Uno tiene que seguir la vida"

Los cambios entre televisoras en el ámbito deportivo se han convertido en una constante en los últimos años, con grandes figuras asumiendo nuevos retos profesionales en busca de mantenerse vigentes.

Bajo ese contexto, y a las puertas de una nueva Copa del Mundo, sorprendieron las declaraciones de una de las principales figuras de TV Azteca, quien no descartó la posibilidad de, en algún momento, dar un giro a su carrera.

Se trata de Carlos Guerrero, mejor conocido como Warrior, quien en una reciente entrevista con Yosgart Gutiérrez se tomó unos minutos para reflexionar sobre un escenario poco habitual: su eventual salida de la televisora en la que ha construido gran parte de su trayectoria.

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El narrador dejó abierta la puerta a explorar nuevos horizontes en caso de que su etapa en la empresa de Ricardo Salinas Pliego llegue a su fin, incluso contemplando la posibilidad de integrarse a Televisa, su principal competencia en la cobertura de eventos deportivos.

"No es cuestión de Televisa; somos profesionales y nos contratan por nuestros servicios. Puede llegar el momento en el que ya no te quieran. Ojalá nunca pase, pero uno tiene que seguir la vida y tengo dos hijos por quienes seguir trabajando. Hay que estar abierto”, expresó.

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En la misma conversación, Guerrero también habló sobre sus colegas, destacando el trabajo de figuras como David Medrano, Christian Martinoli y Luis García, a quienes reconoció por su trayectoria y aportación al periodismo deportivo.