Sergio Canales se va de la Liga MX y dedica mensaje de despedida a Rayados

La Liga MX perdió en la recta final del Clausura 2026 a una de sus grandes figuras, luego de confirmarse la salida del atacante español Sergio Canales, quien pondrá fin a su etapa con Rayados de Monterrey tras su llegada en el Apertura 2023.

A sus 35 años, el exjugador del Real Betis se despidió del club regiomontano con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció el respaldo y apoyo incondicional de la afición durante su paso por el futbol mexicano.

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias, Rayados", escribió Canales en su cuenta de Instagram.

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El mediocampista ofensivo, quien en los últimos encuentros vio reducidos sus minutos en el terreno de juego —hecho que generó sorpresa entre la afición—, reconoció que la decisión de concluir su etapa en Monterrey no fue sencilla.

"En el futbol toca tomar decisiones difíciles. Este es el momento de cerrar esta etapa. Es una decisión que ya he transmitido al club, pero me voy con gratitud y con el corazón lleno. Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca: no solo partidos, goles y victorias, sino la forma en que esta ciudad nos abrazó a mí y a mi familia y nos hizo sentir en casa", añadió.

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La publicación se llenó rápidamente de mensajes de despedida por parte de los aficionados, quienes le desearon éxito en lo que apunta será su regreso al futbol español. Durante su etapa con Rayados, Canales disputó 78 partidos y anotó 38 goles, dejando una huella importante en la institución.