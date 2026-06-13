La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió 600 elementos más del Ejército para reforzar la seguridad y las operaciones contra el crimen organizado en Durango.

Se trata de 300 efectivos integrantes de la “Fuerza de Tarea Conjunta México” y 300 del Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento, que se suman a los 90 integrantes de las Fuerzas Especiales que arribaron el pasado 10 de junio, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad de la población.

De acuerdo con dicha dependencia, encabezada por Ricardo Trevilla Trejo, los efectivos se incorporarán a las operaciones que desarrolla la Décima Zona Militar en esta entidad en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Envío de 600 elementos del Ejército mexicano a Durango. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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Detalló que los 300 integrantes del Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento fortalecerán el esquema de seguridad en vías de comunicación, el cual actualmente mantiene la Guardia Nacional (GN) en el estado a través de la “Coordinación Estatal “Durango”.

La Secretaría de la Defensa Nacional agregó que las tropas desplegadas harán patrullajes, reconocimientos terrestres, establecimiento de puestos de seguridad y acciones disuasivas en áreas prioritarias, en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

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Envío de 600 elementos del Ejército mexicano a Durango. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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