La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó acerca del envío de 90 efectivos de Fuerzas Especiales con la intención de reforzar el despliegue operativo que mantiene en Durango.

Los elementos partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, este miércoles, a bordo de un avión Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana, con dirección al Aeropuerto Internacional de Durango.

Esta dependencia a cargo de Ricardo Trevilla Trejo dio a conocer que dichos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que hacen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional (GN) para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

Despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Durango. Foto: Especial

Lee también Se cumple una semana, sin localizar a periodista Roxana Guzmán; Artículo 19 exige seguir búsqueda

Recordó que la misión de las unidades de Fuerzas Especiales es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, llevando a cabo tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de la población duranguense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft