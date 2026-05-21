La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los cambios de mandos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) forman parte de los procedimientos habituales de la institución y descartó que exista alguna situación extraordinaria detrás de los relevos recientes en distintas zonas militares del país.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la Sedena mantiene una política de rotación constante de mandos territoriales y sectoriales con el objetivo de generar experiencia y nuevas responsabilidades entre sus integrantes.

“Es algo que ha sacado dos años la Defensa. La Defensa tiene una visión que no busca que los mandos territoriales o de alguna área sectorial no se queden ahí durante mucho tiempo, sino que sean relevados y pasen a otro lugar”, señaló.

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Sheinbaum Pardo indicó que en días recientes surgieron versiones sobre presuntos cambios derivados de situaciones particulares en entidades como Zacatecas; sin embargo, aclaró que se trata de movimientos ordinarios dentro de la estructura militar.

“Lo que informó la Defensa porque habían estado saliendo algunas notas de que ya relevaron al de Zacatecas porque quién sabe qué cosa y ya relevaron al de no sé cuánto porque quién sabe qué cosa, no son procedimientos normales de la Defensa”, sostuvo.

Como ejemplo, recordó su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, periodo en el que, dijo, le tocó trabajar con tres comandantes de la Primera Zona Militar debido a los relevos periódicos establecidos por la Sedena.

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Finalmente, reiteró que estos cambios responden a evaluaciones internas y dinámicas institucionales propias de las Fuerzas Armadas, por lo que enfatizó que “no tiene nada particular”.

EL UNIVERSAL publicó que en medio de las presiones de Estados Unidos, la Defensa Nacional decidió relevar a comandantes de distintas zonas militares, seis de ellas con altos índices criminales, como las de Culiacán, Sinaloa; Guadalupe, Zacatecas; San Luis Potosí, La Mojonera y Puerto Vallarta, Jalisco; Chilpancingo, Guerrero, y Santa Lucía, Estado de México.

La Defensa aseguró que sólo se trata de una rotación.

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