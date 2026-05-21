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La presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó las incongruencias con las que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió a los cuestionamientos de varios periodistas con quienes ofreció entrevistas este miércoles.
A través de sus redes, Montiel Reyes aseguró que, con sus propios dichos, la gobernadora panista aceptó “que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria”.
“Contradiciéndose, en entrevista con Ciro Gómez Leyva afirmó que no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua; horas después, con (Joaquín) López Dóriga, confesó que sí tenía conocimiento y avaló operaciones y presencia de agencias como el FBI y la DEA”, señaló la lideresa morenista.
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“Además, dio una nueva información: que el gobierno del estado de Chihuahua ha extraditado personas a Estados Unidos sin tener facultades para ello”, agregó Montiel Reyes.
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nro/apr
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