Nación | 21-05-26 | 10:09 | Actualizada | 21-05-26 | 10:09 |

La presidenta Nacional de Morena, , destacó las incongruencias con las que la gobernadora de Chihuahua, , respondió a los cuestionamientos de varios periodistas con quienes ofreció entrevistas este miércoles.

A través de sus redes, Montiel Reyes aseguró que, con sus propios dichos, la gobernadora panista aceptó “que violó la y cometió traición a la patria”.

“Contradiciéndose, en entrevista con Ciro Gómez Leyva afirmó que no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua; horas después, con (Joaquín) López Dóriga, confesó que sí tenía conocimiento y avaló operaciones y presencia de agencias como el FBI y la DEA”, señaló la lideresa morenista.

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“Además, dio una nueva información: que el gobierno del estado de Chihuahua ha extraditado personas a Estados Unidos sin tener facultades para ello”, agregó Montiel Reyes.

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