A unos días de que comience la edición 2026 del Hot Sale, el lento arranque que registró la economía mexicana en los primeros meses del año en curso no ha sido factor que desanime al consumidor en el país, donde los descuentos y meses sin intereses presentan el mayor atractivo.

“Estamos creciendo arriba de 40% año contra año. Seguimos viendo mucha demanda en el país”, dijo el director senior de Marketplace de Mercado Libre México, Alejandro Caballero.

Para Hot Sale 2026, que se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, se prevé una buena participación de los consumidores digitales en México, impulsada por descuentos, promociones y un mayor uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) durante el proceso de compra, de acuerdo con las estimaciones recientes de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

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El organismo previó que 8 de cada 10 consumidores digitales realizarán alguna compra durante la campaña, donde habrá gastos de hasta 10 mil pesos o superiores.

Las estimaciones se respaldan con el crecimiento del comercio electrónico en México. De acuerdo con el estudio de Venta Online 2026 de la AMVO, el comercio electrónico alcanzó un valor de 941 mil millones de pesos en el país durante 2025, creciendo 19% respecto al año anterior. Con ello, el país se consolidó como el mercado líder de ecommerce en América Latina y el octavo a nivel mundial en contribución de las ventas online al total en el segmento minorista.

“Los usuarios se están adecuando a su bolsillo y están encontrando la mejor propuesta de valor en los distintos tipos de precio", dijo el directivo de Mercado Libre.

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Hot Sale, con fuerte colocación de crédito

De acuerdo con Mercado Pago, en el mes previo y durante la realización del Hot Sale, se tiene un pico en la demanda de productos financieros. Para dicho periodo en 2026, la firma prevé la colocación de 200 mil tarjetas de crédito.

El director senior de créditos de Mercado Pago en México, Emmanuel Got, destacó que en ediciones anteriores del Hot Sale, se han consolidado las tarjetas como los medios de pago más utilizados, además de las alternativas de meses sin intereses y la opción de “compre ahora, pague después”.

“Lo que estamos viendo es que las personas ya no solo priorizan encontrar una oferta; ahora le dan más peso a cómo pagan”, añadió.

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Para esta temporada de descuentos, se desplegará toda la logística de la firma y unos 15 millones de ofertas, a la espera del buen desempeño del consumidor.

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ss/mcc