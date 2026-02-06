Más Información

A un año de su lanzamiento en México, TikTok Shop informó que su operación en el país registró un crecimiento acelerado, asociado a la adopción del modelo de por parte de vendedores, creadores y usuarios.

De acuerdo con la compañía, entre febrero de 2025 y enero de 2026 el valor bruto de ventas diario promedio aumentó 59 veces, lo que reflejó una mayor actividad comercial dentro de la plataforma.

La empresa explicó que uno de los ejes de su estrategia es la compra por descubrimiento, un enfoque que integra contenido y comercio dentro de la aplicación.

Según TikTok Shop, este modelo permite a los usuarios conocer productos a partir de contenidos relevantes y recomendaciones, sin necesidad de realizar búsquedas directas, lo que genera una experiencia de compra integrada al consumo de videos.

Crece base de vendedores de TikTok Shop

TikTok Shop señaló que este esquema también se tradujo en un incremento significativo en su base de vendedores. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, el número de vendedores activos que generaron ventas se multiplicó por 25, de acuerdo con datos de la compañía.

Estos vendedores, detalló la plataforma, utilizaron distintos formatos disponibles, como videos en vivo, videos comprables integrados al feed, la página del vendedor y la pestaña de tienda, para ofrecer sus productos y atender a los usuarios.

La compañía indicó que el uso de estos formatos permitió a los vendedores crear experiencias de compra más ágiles y personalizadas, alineadas con las dinámicas de consumo digital.

TikTok Shop precisó que la interacción en tiempo real y la integración del contenido con la venta fueron elementos utilizados por los comercios para ampliar su alcance dentro de la plataforma.

Productos que se venden en TikTok Shop

En cuanto a la oferta de productos, TikTok Shop informó que el modelo de Discovery e-commerce ha facilitado que los usuarios encuentren artículos de diversas categorías sin salir de la aplicación.

Entre ellas se incluyen tecnología, artículos para el hogar, belleza, moda, deportes, electrónica, videojuegos, productos de oficina y papelería, entre otros, según datos de la empresa.

Con visión a futuro, la compañía señaló que continuará fortaleciendo su propuesta en México mediante el desarrollo de nuevas herramientas, funciones y programas de apoyo dirigidos a vendedores y creadores. TikTok Shop indicó que estas acciones buscan impulsar la innovación, el emprendimiento y el crecimiento de su ecosistema comercial.

TikTok Shop afirmó que, con motivo de su primer aniversario en el país, mantendrá su apuesta para fortalecer el ecosistema de ventas en línea en México y de ofrecer una experiencia de compra segura, transparente y confiable para los usuarios que utilizan la plataforma.

