En apenas ocho meses, la plataforma de ventas de TikTok en México registró un crecimiento de 23 veces en el número de usuarios que lo utilizan como canal de comercio electrónico, mientras que las marcas también han volteado a este medio para colocar sus productos en el país.

De acuerdo con datos de TikTok Shop, con corte a septiembre de 2025, creció 15 veces la oferta de productos disponibles en su sitio en México, respecto de febrero, mes en el cual abrieron operaciones.

De hecho, nuestro país fue el primero en Latinoamérica en el cual la firma china lanzó su tienda, antes incluso que el mismo Brasil.

Ante el desempeño mostrado en menos de un año, en el mercado mexicano, sin dar detalles del número de usuarios en el país que venden en TikTok Shop, la plataforma se dice satisfecha ante el desempeño alcanzado.

Los datos mostrados por la firma indican que el valor bruto de ventas subió 34% diariamente en el periodo de referencia, en un escenario donde 5 de cada 10 de sus usuarios busca más información de su producto de interés directamente en TikTok.

De cara a El Buen Fin, la plataforma informó que 92% de sus usuarios planea realizar una compra a través TikTok Shop.

Analiza TikTok impacto por cambios fiscales en ventas por comercio electrónico

TikTok informó que ante el aumento en la retención de impuestos que enfrentarán los vendedores de plataformas digitales, se está analizando el impacto para sus usuarios.

“Estamos mirando con mucha atención. Estamos trabajando en el diálogo con el gobierno, queriendo entender un poco más todo el impacto que va a tener en toda la industria y vamos a ver cómo podemos ayudar a todos nuestros socios”, dijo la compañía.

Dentro del paquete económico 2026, se aprobó en Diputados una retención de 10.5% para las ventas en comercio electrónico el año próximo, lo cual, de acuerdo con estimaciones de la industria, pegará directamente a las Pymes que utilizan este canal para colocar sus productos.

TikTok Shop dispara ventas de marcas

Las firmas Waldos y Wilson explicaron que han tenido muy buen desempeño en ventas al ofrecer sus productos en TikTok Shop. Para la primera, la exposición a través de videos en su plataforma, en apenas dos meses representó un crecimiento de 149% sus ventas respecto del mes anterior.

Por su parte, la productora Wilson dijo que ha logrado vender mil 200 productos en un live en la plataforma, superando lo que logra colocar en Mercado Libre o Amazon.

