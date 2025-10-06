Más Información

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Israel deporta a la activista sueca Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud

Israel deporta a la activista sueca Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

"Que se espere seis años"; Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal aguardar para aspirar a la gubernatura de Zacatecas

Caen narcomenudistas "Duro" y su hermano; pertenecen a “Fuerza Antiunión”, rival de "La Unión Tepito"

Caen narcomenudistas "Duro" y su hermano; pertenecen a “Fuerza Antiunión”, rival de "La Unión Tepito"

Sheinbaum condena violencia en marcha del 2 de octubre; buscan afirmar que la 4T reprime como el gobierno del 68, acusa

Sheinbaum condena violencia en marcha del 2 de octubre; buscan afirmar que la 4T reprime como el gobierno del 68, acusa

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Cae "Don José"; líder criminal detenido en Durango pertenece a “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”

Cae "Don José"; líder criminal detenido en Durango pertenece a “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”

Washington. El presidente de Estados Unidos, , se dirigió a los más jóvenes este lunes en su primer video publicado en desde que regresó a la Casa Blanca: "Me deben una".

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el , y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo", dijo Trump en el video en el que aparece sentado en la mesa de su oficina presidencial.

El video roza el millón de visualizaciones en tan solo tres horas, cuenta con 147 mil me gusta y 6 mil comentarios y ha sido compartido más de 7 mil veces.

Lee también

Es la primera publicación del mandatario en esta red social desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando ganó a la candidata demócrata, .

Hace unos días, el republicano firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la plataforma en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, .

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá cerrarse en si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Beijing pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

Lee también

El gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de la aplicación en su versión estadounidense, según informó la Casa Blanca.

En un intento de celebrar esta nueva versión, la se abrió un perfil oficial en la plataforma de videos.

@realdonaldtrump

I SAVED TIKTOK!

♬ original sound - President Donald J Trump
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo