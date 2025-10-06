Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los más jóvenes este lunes en su primer video publicado en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca: "Me deben una".

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo", dijo Trump en el video en el que aparece sentado en la mesa de su oficina presidencial.

El video roza el millón de visualizaciones en tan solo tres horas, cuenta con 147 mil me gusta y 6 mil comentarios y ha sido compartido más de 7 mil veces.

Es la primera publicación del mandatario en esta red social desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando ganó a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Hace unos días, el republicano firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la plataforma en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá cerrarse en Estados Unidos si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Beijing pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

El gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de la aplicación en su versión estadounidense, según informó la Casa Blanca.

En un intento de celebrar esta nueva versión, la Casa Blanca se abrió un perfil oficial en la plataforma de videos.

