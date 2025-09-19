Más Información

Fallece Erik Vicente, chofer que regresó a ayudar pasajeros de micro en explosión en Iztapalapa; cifra de muertos sube a 26

Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Trump afirma que EU mató a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

Alegna González conquista el subcampeonato en el Mundial de Atletismo; la mexicana se cuelga la medalla de plata

Ingresa Naasón Joaquín García al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, NY

Mifel desiste compra de Vector de Alfonso Romo y analiza activos a la venta de CIBanco e Intercam

CNDH acusa irregularidades en detención de activista Daniel Alfonso Luna, acusado de terrorismo

Hernán Bermúdez Requena, el "Comandante H", podría enfrentar condena de 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

La empresa matriz de , ByteDance, prometió este sábado que su filial de Estados Unidos prestará "un buen servicio a la amplia base de usuarios" del país norteamericano, pocas horas después de la llamada telefónica entre el mandatario chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, .

En un escueto comunicado difundido por medios locales, , con sede en Beijing, expresó su agradecimiento a Xi y Trump "por su preocupación" en torno a TikTok, una plataforma de videos cortos que ha estado en el centro de las discusiones entre ambos líderes.

"ByteDance, de acuerdo con los requisitos de la legislación china, seguirá promoviendo los trabajos pertinentes para que la filial estadounidense de TikTok continúe prestando un buen servicio a la amplia base de usuarios en Estados Unidos", señaló la compañía, sin brindar más detalles al respecto.

El presidente Donald Trump. Foto: AP
En declaraciones a los reporteros desde la Casa Blanca, Trump afirmó este viernes que un acuerdo con China para que TikTok pueda seguir funcionando en el país "está en camino", y subrayó que el pacto permitirá a Estados Unidos tener un "control férreo" sobre el contenido que se comparte en la aplicación, muy popular entre los jóvenes.

Trump y Xi se mostraron satisfechos tras conseguir avances en el acuerdo durante su llamada telefónica, donde también trataron de acercar posturas en temas comerciales.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó la charla de "muy productiva" y añadió que agradece "la aprobación sobre TikTok" y los progresos obtenidos, aunque no dio ningún dato concreto sobre el acuerdo marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Beijing celebraron esta semana en Madrid.

El líder chino, por su parte, dijo en un comunicado compartido por medios estatales que "respeta la voluntad de las empresas" de ambos países, que deben negociar un modelo que evite que la plataforma deje de operar en suelo estadounidense.

En 2024 el Congreso estableció que para que TikTok no sea cerrada en EU la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Beijing pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca había dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, aunque las palabras de Xi apuntan a que China podría haber logrado de EE.UU. un marco que favorezca más a la matriz china o a otras corporaciones del gigante asiático.

A falta de que los detalles importantes del pacto se ratifiquen, esta semana Trump amplió -por cuarta vez este año- el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en territorio estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.

