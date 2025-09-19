Más Información

Trump afirma que EU asesinó a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

Hernán Bermúdez comparece ante juez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

ICE reprime con gas y balas de goma protesta frente a centro migratorio en Chicago

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

Ingresa Naasón Joaquín García al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, NY

Reportan 5 heridos por accidente en Complejo Petroquímico Cosoleacaque en Veracruz

MC solicita juicio político contra morenista Araceli Brown, acusada por EU de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

CNDH acusa irregularidades en detención de activista Daniel Alfonso Luna, acusado de terrorismo

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Participaron más de 8 millones de personas en Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Sube a 25 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El presidente estadounidense, , dijo en una publicación en que un ataque mató a tres personas y se llevó a cabo contra un buque “afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos".

No proporcionó detalles más precisos sobre el lugar del ataque.

Añadió que "la inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el con el objetivo de envenenar a estadounidenses".

Foto: Captura de pantalla @TruthSocial
Foto: Captura de pantalla @TruthSocial

Agregó que el navío "se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!", posteó el mandatario.

El martes dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

"Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

