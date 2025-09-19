Trump afirma que EU asesinó a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una publicación en Truth Social que un ataque mató a tres personas y se llevó a cabo contra un buque “afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos".

No proporcionó detalles más precisos sobre el lugar del ataque.

Añadió que "la inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses".

Agregó que el navío "se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!", posteó el mandatario.

El martes dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

"Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

