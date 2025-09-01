Más Información

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Regreso a clases 2025; fechas de puentes escolares y vacaciones para planificar el año escolar

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Miami. El presidente de Estados Unidos, , reapareció con más 40 publicaciones en su red Truth Social en poco más de un día, tras el silencio que mantuvo durante el fin de semana, lo que desató especulaciones sobre su

Entre la noche del sábado y el domingo Trump realizó una batería de publicaciones de amplia variedad, en las que acusó a un obrero que trabajaba en unas reformas de la de rayar unas losas de mármol, defendió su gestión en Washington D.C. para reducir el crimen, agradeció posibles de la Paz o recordó la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016, para acabar con un "BUENAS NOCHES".

Este ritmo, elevado incluso para el propio presidente, se produce horas después de que en el país se desataran rumores sobre el estado de salud del mandatario, especialmente en redes sociales, por el perfil bajo que había mantenido en los últimos días.

Una de las publicaciones de Trump fue una tomada supuestamente durante el fin de semana en la que se le veía jugando al gol junto al exentrenador de fútbol americano Jon Gruden, como si quisiera acallar las dudas.

El presidente, de 79 años, fue diagnosticado el pasado julio con una , una dolencia benigna y normal en personas de la tercera edad, y desde entonces se le ha visto en ocasiones con los o problemas para andar.

A estas condiciones se le sumó un infrecuente silencio durante el fin de semana, que se lo pasó principalmente jugando al golf en su club de Virginia y muy distante de la prensa que lo sigue a todas partes.

Un par de fotografías suyas tomadas a gran distancia, en las que se le veía con su característica gorra roja de '', fueron las mayores pruebas gráficas del presidente.

A pesar de la insuficiencia venosa crónica que le fue detectada en julio, la Casa Blanca afirmó entonces que Trump gozaba de una "excelente salud".

El líder republicano se ha mostrado a menudo muy crítico con la f con la situación médica de su predecesor, el expresidente Joe Biden (2021-2025), quien fue diagnosticado de cáncer de próstata este año, y durante su mandato, que dejó con 82 años, enfrentó preguntas constantes sobre su salud y su aptitud.

