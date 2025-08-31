Más Información

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Se registra carambola en la autopista México–Cuernavaca; participan al menos seis vehículos

Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia

¿Qué es la Flotilla Global Sumud?; convoy humanitario encabezado por Greta Thunberg zarpa desde Barcelona hacia Gaza

"Tormenta Junior" es vinculado a proceso; hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, queda en prisión preventiva

Protestas en Cozumel denuncian abuso de niña dentro de instalaciones de Sedena; militar es detenido como presunto agresor

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Rosa Icela reprende a diputados de Morena por lujos; "La austeridad no es un eslogan", enfatiza frente a Monreal, Haces y Gutiérrez Luna

Búsqueda de hijos merma su salud; madres pierden la vista, padecen cáncer u otras enfermedades

La nueva era de la ignorancia

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Washington. El plan del gobierno de para la Gaza de posguerra prevé desplazar a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de durante 10 años, para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó el domingo el Washington Post.

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de , mientras dura la reconstrucción.

Quienes acepten irse recibirán cinco mil dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto.

A los propietarios de tierras se les ofrecerán "tokens digitales" para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas "ciudades inteligentes impulsadas por (IA)" que se construirán en Gaza.

Gaza sería administrada durante 10 años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso luego a una "entidad palestina reformada y desradicalizada".

Según el Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos creada para distribuir y objeto de numerosas críticas.

Un hombre palestino evacua el lugar de un ataque israelí contra varios edificios en el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, mientras la gente se reúne para inspeccionar los daños. Foto: AFP
Contactado por la AFP, el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato.

En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la "Riviera de ", una vez despojada de sus habitantes, quienes podrían ser desplazados a Egipto y Jordania.

Aplaudido por la extrema derecha israelí, ese plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la advirtió sobre una "limpieza étnica" en Gaza.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de mil 219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

La campaña militar de represalia de ha dejado al menos 63 mil 459 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

