La Unión Europea (UE) instó a Estados Unidos a "reconsiderar" su decisión de denegar visas a los miembros de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
"Instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional", declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en Copenhague tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del bloque.
Washington hizo este anuncio el viernes por la noche, a unas semanas de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que está prevista para finales de septiembre y en la que Francia lidera una iniciativa para reconocer un Estado palestino.
China "da estabilidad y certidumbre" ante cambios globales, Xi Jinping; en reunión con jefe de la ONU afirma que defiende el multilateralismo
sg/mcc