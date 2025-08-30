Más Información

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma

SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma

Intacto, sistema del CJNG para reclutar

Intacto, sistema del CJNG para reclutar

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

Aumenta la recaudación por nuevas tarifas a Shein y Temu

Aumenta la recaudación por nuevas tarifas a Shein y Temu

Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan

Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan

Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral

Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral

Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza

Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

Hallan el cuerpo de Andrea Maylin enterrado en casa de su expareja en Morelos; emiten orden de captura contra el presunto feminicida

Hallan el cuerpo de Andrea Maylin enterrado en casa de su expareja en Morelos; emiten orden de captura contra el presunto feminicida

Regresan las lluvias este sábado; consulta aquí el clima para hoy 30 de agosto

Regresan las lluvias este sábado; consulta aquí el clima para hoy 30 de agosto

La instó a a "reconsiderar" su decisión de denegar visas a los miembros de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el ", declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en Copenhague tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del bloque.

Washington hizo este anuncio el viernes por la noche, a unas semanas de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que está prevista para finales de septiembre y en la que Francia lidera una iniciativa para reconocer un Estado palestino.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Sheinbaum y CFE lanzan proyecto solar para que mexicanos paguen menos de luz. Foto: Adobe / CFE / EFE

Sheinbaum y CFE lanzan proyecto solar para que mexicanos paguen menos de luz

Visa americana. Foto: iStock

Trump busca limitar la estadía de estudiantes extranjeros en Estados Unidos (visa F y J)

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre