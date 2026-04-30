Más Información
Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa
Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración
Rubén Rocha Moya rechaza pedir licencia para separarse de su cargo; enfrentará acusaciones sin temor, asegura
Maru Campos cuestiona a senador Enrique Inzunza luego de aparecer en lista roja de EU; “vámonos dando cuenta quién es quién”, dice
Esta tarde usuarios de la aplicación bancaria de Santander, dieron a conocer que presenta fallas, impidiendo realizar movimientos bancarios en plena quincena.
Lee también Mundial 2026: Secretaría de Turismo y Volaris lanzan "El Embajador"; recorrerá sedes de la justa deportiva
De acuerdo con la información obtenida por la plataforma DownDetector, hasta el momento se han generado más de mil reportes en la plataforma, en los cuales destacan el inicio de sesión de app con un 80% en total de los reportes.
A través de X (@santandermx), el banco informó a los usuarios que ya se encuentran trabajando en el incidente presentado en la aplicación, así como las opciones para realizar las diferentes operaciones e invitando a visitar los cajeros automáticos.
Congreso de Brasil anula veto para reducir la pena de Bolsonaro; es la segunda derrota parlamentaria de Lula en menos de 24 horas
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]