Esta tarde usuarios de la aplicación bancaria de Santander, dieron a conocer que presenta fallas, impidiendo realizar movimientos bancarios en plena quincena.

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De acuerdo con la información obtenida por la plataforma DownDetector, hasta el momento se han generado más de mil reportes en la plataforma, en los cuales destacan el inicio de sesión de app con un 80% en total de los reportes.

A través de X (@santandermx), el banco informó a los usuarios que ya se encuentran trabajando en el incidente presentado en la aplicación, así como las opciones para realizar las diferentes operaciones e invitando a visitar los cajeros automáticos.

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