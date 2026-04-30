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El Congreso de Brasil dio luz verde a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto del izquierdista Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro y otros condenados por un intento de golpe de Estado en 2022.

Ayer miércoles, por primera vez en varias décadas, el Senado rechazó a un candidato del presidente para la Corte Suprema, cuando faltan menos de seis meses para unos comicios en los que Lula buscará su reelección.

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