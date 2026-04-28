Más Información
FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando
Maru Campos confirma que no asistirá al Senado; dice que no quiere comprometer información sobre presencia de agentes de la CIA
EU está dando información sobre agentes de la CIA en Chihuahua, afirma Sheinbaum; FGR tendrá "la última palabra", dice
Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso
Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores; les abre la puerta para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”
Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas
Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe
São Paulo.- La Policía de Brasil desmanteló una red de explotación infantil que producía pornografía y tenía conexiones en 15 países.
En el ámbito internacional, se han cumplido de forma simultanea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Esos países participaron en la "Operación Internacional Aliados por la Infancia VI"
En Brasil, la operación pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país, según un comunicado de la Policía Federal.
Lee también Colombia detiene a mexicano acusado de explotación sexual infantil, activa cooperación con EU
Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina, con 68 órdenes; seguido de Panamá y República Dominicana, ambos con siete; y Uruguay y Guatemala, con cinco, según datos difundidos por el portal G1.
En el operativo brasileño, participaron 746 agentes de la Policía Federal y de las policías civiles regionales de todos los estados del país.
La acción se basa en el "enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes", indicó un comunicado policial, que detalló que los hechos investigados se refieren a abuso de menores en el ambiente digital.
Lee también Cae en EU sujeto que obligaba a niña de 12 años a autolesionarse y enviarle videos
La acción busca combatir el abuso de menores "especialmente en el ambiente cibernético", detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.
Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere adoptar los términos "abuso sexual" o "violencia sexual" contra menores antes que "pornografía", ya que "reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos".
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]