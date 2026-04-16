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Bogotá. Un ciudadano mexicano acusado de explotación sexual infantil en Estados Unidos fue detenido en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias mientras pasaba los controles migratorios correspondientes, informó este jueves .

El extranjero tenía vigente una solicitud de localización y detención por parte de autoridades policiales estadounidenses y fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía tras llegar al país en un vuelo procedente de México.

La directora general de Migración, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que "el control migratorio riguroso" permite detener a personas buscadas por la justicia internacional y con ello proteger a la población colombiana.

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“Estamos fortaleciendo las acciones de verificación migratoria en esta (Cartagena) y otras ciudades, articulando acciones con las demás autoridades para garantizar la seguridad en el territorio nacional y combatir delitos que atenten contra la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, dijo Arriero.

Migración Colombia detalló que hasta la fecha respondió a más de 30 alertas de Interpol, mientras que en 2025 estos llamados superaron las 100 notificaciones, con un trabajo que busca fortalecer los mecanismos de verificación y cooperación internacional.

La entidad gubernamental aseguró que los sitios de alta afluencia turística, como Cartagena, tienen mucha presencia de menores de edad que podrían ser captados para explotación sexual, redes proxenetas y pornografía infantil.

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Por ello, los controles de seguridad también están enfocados en revisar inmuebles donde se denunciaron encuentros sexuales en los que participan extranjeros.

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