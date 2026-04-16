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En días pasados, el gobierno de anunció que como parte de un plan de manejo de , implementará la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares, para evitar su reproducción, debido a que se han convertido en un grave problema ambiental y de seguridad.

En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de los primeros cuatro ejemplares llevados de África al país sudamericanos hace más de 30 años por el narcotraficante , fueron declarados por el gobierno colombiano como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

El miércoles, la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez-Torres desmintió algunas versiones de que México se había ofrecido en su momento a recibir los ejemplares: "¡México no se ofreció a salvar hipopótamos!", publicó en su cuenta de X.

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La funcionaria refirió que en 2024, el gobierno mexicano manifestó que “no considera viable la traslocación a México de los ejemplares de Hippopotamus amphibius”, por lo que "desde entonces tenemos una negativa para esa movilidad internacional".

Los casi 200 hipopótamos que descienden de los primeros cuatro ejemplares llevados de África al país sudamericanos hace más de 30 años por el narcotraficante Pablo Escobar, fueron declarados por el gobierno colombiano como especie exótica invasora. Foto: AP
Los casi 200 hipopótamos que descienden de los primeros cuatro ejemplares llevados de África al país sudamericanos hace más de 30 años por el narcotraficante Pablo Escobar, fueron declarados por el gobierno colombiano como especie exótica invasora. Foto: AP

Velez-Torres explicó que algunos requerimientos por parte de autoridades mexicanas condicionan un posible traslado y mencionó el caso del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que se pronunció sobre la necesidad de que cualquier hipopótamo debería haber nacido en cautiverio.

Por lo que "no podrían ser los individuos descendientes de los 4 hipopótamos que trajo ilegalmente a Colombia el narcotraficante Pablo Escobar", comentó la funcionaria colombiana.

Sin embargo, agregó que "el hecho de que México nos haya informado oficialmente que no autoriza la traslocación, no significa que hayamos dejado de intentarlo".

En ese sentido señaló que han trabajado en la gestión de la traslocación de hipopótamos, "acción que sólo podemos realizar siguiendo los estándares técnicos y jurídicos internacionales".

Precisó que aunque Colombia está lista para expedir la autorización de salida, "únicamente con la autorización expresa de la Autoridad CITES del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos. CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

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La autorización CITES busca certificar que el destinatario es apropiado en términos de infraestructura y de bienestar animal, recordó la ministra de Medio Ambiente colombiana.

Recordó que el gobierno de su país ha expedido dos protocolos para este asunto: uno para la traslocación de los hipopótamos, que aclara los procedimientos e incorpora los lineamientos de la Convención CITES, y otro para la eutanasia de ejemplares, que, bajo criterio científico, "es indispensable".

Previamente, Vélez había explicado que los hipopótamos colombianos tienen una "pobreza genética" debido a la endogamia, lo que ha ocasionado "daños genéticos que ya son visibles" en algunos ejemplares y que limitan su reintroducción.

Vélez-Torres compartió en su mensaje en X dos imágenes de la respuesta que dio el gobierno de México en su momento, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde señala que la Ley General de Vida Silvestre en México "prohíbe la importación de especies exóticas invasoras", lo que ocurre con los hipopótamos colombianos mencionados.

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