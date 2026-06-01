Una extranjera se volvió tendencia en redes sociales después de que se difundiera un video en el que protagonizó una discusión con un grupo de mexicanos en una playa de Playa del Carmen, Quintana Roo. En las imágenes, la mujer les exigió que se retiraran del lugar al asegurar que la zona frente a su vivienda era de uso exclusivo para ella.

La grabación generó una ola de reacciones, donde miles de usuarios cuestionaron su comportamiento y recordaron que las playas en México son espacios públicos, por lo que nadie puede restringir el acceso de manera arbitraria.

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¿Qué ocurrió entre la extranjera y los mexicanos en Playa del Carmen?

De acuerdo con el testimonio de uno de los involucrados, los hechos ocurrieron en la zona de Playacar, donde éste y sus acompañantes se encontraban cerca de la costa mientras se preparaban para pescar.

Según relató el ciudadano, la mujer salió de su domicilio para reclamarles su presencia y les pidió que abandonaran el área. Durante el intercambio de palabras, aseguró que el espacio frente a su vivienda era de uso exclusivo para ella; por lo que lanzó varios comentarios ofensivos contra los presentes.

Y la Claudia Sheinbaum hablando de soberanía.



🚨 Extranjera en Playa del Carmen intenta adueñarse de la playa y asegura que “todo el frente de su casa”, incluyendo el mar y la arena, es propiedad privada.



El incidente ocurrió cuando una persona se encontraba frente a la… pic.twitter.com/9IAw3pez6o — José Díaz (@JJDiazMachuca) May 30, 2026

También afirmó que la extranjera les dijo que era “más mexicana” que ellos y que los calificó con expresiones despectivas. Debido a que algunas de las personas comprendieron el idioma en el que se dirigió a ellos, respondieron a sus comentarios, lo que provocó que la discusión se prolongara durante varios minutos.

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Tras su publicación en redes sociales, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios. La mayoría de las reacciones criticaron la actitud de la mujer y defendieron el derecho de libre acceso a las playas mexicanas.

Ciudadanos organizaron una protesta pacífica frente a su vivienda

Sin embargo, la indignación que provocó el video no se limitó sólo en redes. A través de varias plataformas, ciudadanos organizaron una protesta pacífica frente al domicilio de la mujer para manifestar su desacuerdo con lo ocurrido.

Desde la mañana del domingo 31 de mayo, varias personas acudieron a la zona para recordar que las playas son bienes públicos y que ninguna persona tiene derecho a restringir su acceso.

Durante la jornada, los asistentes permanecieron en el lugar de manera pacífica. Compartieron alimentos y bebidas, conversaron, realizaron actividades recreativas y disfrutaron del espacio sin generar confrontaciones.

¿Intervinieron las autoridades?

Ante la presencia de manifestantes, elementos de la Policía Municipal de Playa del Carmen acudieron al sitio para vigilar el desarrollo de la concentración y prevenir cualquier incidente.

No obstante, su intervención no fue necesaria, ya que la protesta transcurrió sin enfrentamientos ni actos de violencia. Incluso, en redes sociales circularon imágenes que mostraron a varios asistentes recogiendo la basura generada durante la actividad.

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