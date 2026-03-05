VIDEO: Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar; gesto desata indignación

Por medio de redes sociales se hizo viral el video de un extranjero que intentó correr de un mercado a un músico de la tercera edad que se encontraba cantando afuera de un negocio de comida en Tepic.

El altercado generó tensión en la plaza, provocando que la gente local interviniera a favor del músico, sin embargo el gesto del turista estadounidense quedó grabado, desatando indignación entre los usuarios.

Músico ambulante. Foto: Pixabay

Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar

El video que muestra al extranjero empujando al músico fue compartido por el usuario de TiktTok @brragan._ y actualmente supera 3 millones de reproducciones en la plataforma.

Al pie del clip, el usuario mencionó que el hombre de la tercera edad se encontraba cantando y el turista se levantó de su mesa para decirle que se callara, sin embargo la discusión escaló hasta los empujones por parte de éste.

Cuando el cantante estaba a punto de retirarse, una señora se acercó y le dijo al extranjero: “Esto es México… si no te gusta, goodbye”, mientras que detuvo al hombre y lo invitó a continuar cantando.

La reacción de los internautas reconoció la valentía de la señora que intervino en la disputa y que sirvió para que más personas se acercaran a defender a su paisano.

"Un aplauso para la señora que lo defendió la única con algo de empatía"

"Así mero raza, no se dejen. México se respeta"

"México para los Mexicanos"

"Por eso debemos aprender ingles, aunque sea para defendernos"

"Mexicanos defendiendo mexicanos"

"Admirando la valentía de las mujeres mexicanas"

"Debemos defender nuestra cultura"

