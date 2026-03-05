VIDEO: Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar; gesto desata indignación

Más Información

Por medio de redes sociales se hizo viral el de un que intentó correr de un mercado a un músico de la tercera edad que se encontraba cantando afuera de un negocio de comida en Tepic.

El altercado generó tensión en la plaza, provocando que la gente local interviniera a favor del músico, sin embargo el gesto del turista estadounidense quedó grabado, desatando indignación entre los usuarios.

Músico ambulante. Foto: Pixabay
Músico ambulante. Foto: Pixabay

Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar

El video que muestra al extranjero empujando al músico fue compartido por el usuario de TiktTok @brragan._ y actualmente supera 3 millones de reproducciones en la plataforma.

Al pie del clip, el usuario mencionó que el hombre de la tercera edad se encontraba cantando y el turista se levantó de su mesa para decirle que se callara, sin embargo la discusión escaló hasta los empujones por parte de éste.

Cuando el cantante estaba a punto de retirarse, una señora se acercó y le dijo al extranjero: “Esto es México… si no te gusta, goodbye”, mientras que detuvo al hombre y lo invitó a continuar cantando.

@brragan._

contexto: el señor estaba cantando cuando de repente el americano se levanta y le dice que se calle y pues lo demás lo dice el video…. #fyp #viralvideo #mexico🇲🇽

♬ sonido original - daniel ☻

La reacción de los internautas reconoció la valentía de la señora que intervino en la disputa y que sirvió para que más personas se acercaran a defender a su paisano.

  • "Un aplauso para la señora que lo defendió la única con algo de empatía"
  • "Así mero raza, no se dejen. México se respeta"
  • "México para los Mexicanos"
  • "Por eso debemos aprender ingles, aunque sea para defendernos"
  • "Mexicanos defendiendo mexicanos"
  • "Admirando la valentía de las mujeres mexicanas"
  • "Debemos defender nuestra cultura"

