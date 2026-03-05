Más Información
VIDEO: Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar; gesto desata indignación
Por medio de redes sociales se hizo viral el video de un extranjero que intentó correr de un mercado a un músico de la tercera edad que se encontraba cantando afuera de un negocio de comida en Tepic.
El altercado generó tensión en la plaza, provocando que la gente local interviniera a favor del músico, sin embargo el gesto del turista estadounidense quedó grabado, desatando indignación entre los usuarios.
Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar
El video que muestra al extranjero empujando al músico fue compartido por el usuario de TiktTok @brragan._ y actualmente supera 3 millones de reproducciones en la plataforma.
Al pie del clip, el usuario mencionó que el hombre de la tercera edad se encontraba cantando y el turista se levantó de su mesa para decirle que se callara, sin embargo la discusión escaló hasta los empujones por parte de éste.
Cuando el cantante estaba a punto de retirarse, una señora se acercó y le dijo al extranjero: “Esto es México… si no te gusta, goodbye”, mientras que detuvo al hombre y lo invitó a continuar cantando.
La reacción de los internautas reconoció la valentía de la señora que intervino en la disputa y que sirvió para que más personas se acercaran a defender a su paisano.
- "Un aplauso para la señora que lo defendió la única con algo de empatía"
- "Así mero raza, no se dejen. México se respeta"
- "México para los Mexicanos"
- "Por eso debemos aprender ingles, aunque sea para defendernos"
- "Mexicanos defendiendo mexicanos"
- "Admirando la valentía de las mujeres mexicanas"
- "Debemos defender nuestra cultura"
