CDMX lanza “Xoli”, el chatbot chilango para recorrer la ciudad; conoce cómo funciona

A pocos meses de que México se convierta en sede del Mundial 2026, el Gobierno de la CDMX en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública crearon “Xoli”, una herramienta virtual para ayudar a facilitar la movilidad de mexicanos y turistas mientras descubren zonas turísticas y culturales.

Este chatbot turístico ofrece una guía completa de los eventos que ofrece la ciudad, recomendaciones culturales y gastronómicas, además de opciones de hospedaje.

Conoce a "Xoli", el chatbot turístico de la CDMX. Foto: Especial

¿Cómo funciona “Xoli”?

Para acceder a “Xoli” solo se debe enviar un mensaje por WhatsApp al número 5565659395 para iniciar una conversación.

Escribe la palabra “Hola” para interactuar y seleccionar el idioma de la conversación que puede ser en inglés o en español.

el chatbot funciona en inglés y español. Foto: Captura de pantalla

Automáticamente, “Xoli” enviará opciones de búsqueda entre cultura, turismo, movilidad, gastronomía, ayuda y preguntas específicas. Además cuenta con un apartado especial sobre información del Mundial 2026.

Al seleccionar una de las opciones, “Xoli” despliega una serie de alternativas enfocadas al tema. Por ejemplo, en cultura ofrece una cartelera enfocada al turismo, una cartelera mensual, museos, sitios históricos, artesanías y otras preguntas.

Esta herramienta está diseñada para resolver dudas sobre el Mundial 2026, festivales, museos y rutas de movilidad.

🤖🌆 ¿Turisteando o con ganas de plan cultural?

Con Xoli, el chatbot turístico y cultural, descubre qué hacer, a dónde ir y cómo moverte por la CDMX, sin perderte nada.



📍 Recomendaciones

🎭 Cultura

🍴 Lugares imperdibles



Todo en un solo chat. Ya te la sabes 😉 pic.twitter.com/uKOPE56ofM — Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) (@LaAgenciaCDMX) February 26, 2026

