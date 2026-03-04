Más Información

Enfermero del IMSS conquista corazones al cantar “Esclavo y Amo” a pacientes; así comenzó a transformar los pasillos con su voz

⁠Declaración Anual: ¿cuál es la fecha límite para presentarla ante el SAT?; entérate aquí

PRI cumple 97 años y se autoproclama “el padre de las instituciones”; celebra aniversario con videos generados por IA

De rutina escolar a fenómeno viral; la maestra que cambió el pase de lista por frases icónicas mexicanas

Así es “El Rincón La Chulis”; la cafetería de la hija de “El Mencho” en EU

La muerte de "El Mencho", exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido en un operativo militar el pasado 22 de febrero, continúa generando polémica y, recientemente su hija menor, Laisha Oseguera González fue quien acaparó la mirada mediática al ser vista en el funeral de su padre en Guadalajara.

A raíz de ello, este miércoles el medio estadounidense The New York Post reveló que presuntamente la joven de 24 años maneja una cafetería en California llamada “El Rincón La Chulis”.

Cafetería El Rincón de la Chulis, supuesto negocio de la hija de "El Mencho", según The New York Post / Foto: Instagram
Así es “El Rincón La Chulis”, la cafetería de la hija de “El Mencho”

De acuerdo con la información publicada por El Post, la cafetería de la hija de Nemesio Oseguera Cervantes se encuentra dentro de un centro comercial y cuenta con buenas reseñas de los clientes. A pesar de que la joven mantiene un bajo perfil, cabe mencionar que no ha sido señalada de algún delito por la justicia.

El menú muestra sus raíces a través de los sabores al ofrecer bebidas como horchata helada con leche, moca mexicana y matcha con fresa, así como chilaquiles, tortas y mini hot cakes.

La decoración de la cafetería cuenta con un aspecto juvenil con atractivos letreros luminosos con frases en español como: “El amor puede esperar, pero la comida no” y “La vida es corta… cómete una torta” .

Cafetería El Rincón de la Chulis, supuesto negocio de la hija de "El Mencho", según The New York Post / Foto: Instagram
