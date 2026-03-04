Influencer mexicano visita a mono “Punch” en zoológico de Ichikawa; “siguen sin aceptarlo en la manada”, asegura

El influencer mexicano conocido como Berth Oh, visitó al mono “Punch” y documentó que aún no es aceptado en su manada y continúa aferrándose a su compañero de peluche.

Durante las últimas semanas, causó revuelo en internet la historia de “Punch”, un bebé mono que fue abandonado y rechazado por su manada en el Zoológico de Ichikawa. A su corta edad, el pequeño macaco ha sufrido múltiples agresiones de monos más grandes, lo que llevó a que el personal del lugar le diera un simio de peluche para que se sintiera acompañado.

Tras viralizarse las imágenes de las agresiones contra “Punch”, miles de internautas compartieron su historia junto con su foto abrazando a su peluche, haciendo que el zoológico rápidamente se llenara de turistas para verlo.

Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche. Foto: EFE

Influencer mexicano visita a mono “Punch” en zoológico de Ichikawa

El youtuber Juan Bertheau, quien se encuentra en Japón, visitó el pasado 1 de marzo el Zoológico de Ichikawa para lograr ver a “Punch”, el mono viral que se ganó el corazón de millones de internautas.

A pesar de que en estos días circuló la noticia de que el mono ya estaba siendo aceptado por su manada, el influencer comprobó que no es así, ya que “Punch” continúa apartado del grupo.

“Todos los demás están arriba limpiándose y lavándose y el pobre “Punch” sigue ahí solito”, señaló.

Cabe destacar que durante su recorrido mencionó que hay letreros donde avisan a los turistas que solo tienen permitido detenerse a ver a “Punch” durante 10 minutos para evitar grandes concentraciones de gente.

