¿Cuándo ver el próximo Eclipse Lunar Total en México?; conoce la fecha exacta

El cielo mexicano acaba de presenciar un Eclipse Lunar total, el cual se convirtió en uno de los fenómenos astronómicos más vistos por curiosos y amantes del espacio, quienes quedaron fascinados por el encanto de la sombra de la tierra proyectada sobre el satélite.

De acuerdo con National Geographic, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que ilumina al satélite natural de nuestro planeta.

Este suceso produce un intenso color rojo que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre y por el cual también es llamado "Luna de Sangre". Si te quedaste con ganas de saber más sobre los eclipses, a continuación te diremos cuándo será el siguiente Eclipse Lunar en México para apartar la fecha.

En la totalidad del eclipse, los rayos del Sol atraviesan la atmósfera, dispersan la luz y le dan paso principalmente a los tonos amarillos y rojos, lo cual hace que la Luna tome ese característico color rojizo. Foto: NASA

¿Cuándo ver el próximo Eclipse Lunar total en México?

Para quienes se quedaron con ganas de apreciar a detalle la "Luna de Sangre", tendrán que esperar algunos años para verla de nuevo, pues según la NASA el próximo Eclipse Lunar total que se podrá observarse desde México será hasta el 26 de junio del 2029.

A pesar de que parece ser mucho tiempo de espera, valdrá la pena para la comunidad científica, pues en el 2029 se prevé otro Eclipse total de Luna, el cual se tiene pronosticado para el 20 de diciembre.

Asimismo, de acuerdo con Los registros de la NASA se pronostican los siguientes eclipses parciales en los siguientes años:

Eclipse parcial: 28 de agosto 2026

Eclipse penumbral: 20 de febrero 2027 (con vista tenue en México)

Eclipse penumbral: 17 de agosto del 2027

Eclipse parcial: 12 de enero del 2028

Este fenómeno astronómico también es conocido como "Luna de Sangre". Foto: AFP

