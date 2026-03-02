Eclipse lunar 2026; esta es la hora exacta para ver la Luna de Sangre

Entre la noche de este lunes 2 de marzo y durante la madrugada del martes 3 de marzo, el cielo nocturno verá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total.

De acuerdo con National Geographic, este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que ilumina al satélite natural de nuestro planeta. Sin embargo, es un evento conocido por el intenso color rojo carmesí que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre, y por el cual recibe su místico y popular nombre, la "Luna de Sangre".

Este esperado evento, ha generado emoción entre la comunidad amante de los astros, y, la buena noticia es que podrá verse desde todo el territorio mexicano.

Esta Luna de Sangre será visible en México, siempre y cuando las condiciones climatológicas de tu ciudad permitan tener un cielo despejado. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿A qué hora ver el eclipse lunar de marzo de 2026?

Según el portal especializado en astronomía, Star Walk, este eclipse lunar comenzará su fase penumbral a las 2:44 de la madrugada, y dará inicio al eclipse parcial a las 3:50 AM, ambas en horario del centro de México.

La ventana de totalidad se verá entre las 5:04 y 6:03 AM, contando con una duración de 58 minutos y 19 segundos. La fase parcial posterior a la totalidad terminará a las 7:17 de la mañana, y la fase penumbral final culminará a las 8:23 AM, dando fin a todo el eclipse lunar, el cual habrá tenido una duración de 5 horas y 39 minutos.

Este eclipse lunar total coincide con la Luna llena de marzo de 2026, también conocida como la Luna de Gusano, la cual alcanzará su punto de máximo esplendor a las 5:38 de la madrugada, poco más de media hora después de que el eclipse haya entrado en su fase total, haciéndolo el momento ideal para buscar la Luna sobre el cielo mexicano.

Aproximadamente 2.500 millones de personas en gran parte de Estados Unidos, Canadá, México, partes de Asia Oriental y el Pacífico podrán ver al menos una parte de este inusual evento. Foto: StarWalk

