Eclipse Lunar 2026: consejos prácticos para fotografiar la Luna de sangre en México; conoce estos trucos

El primer eclipse lunar total del 2026 está a la vuelta de la esquina, ocasionando furor y emoción entre la población a nivel mundial, pues el efecto visual que este evento astronómico deja por un par de minutos es místico e inconfundible.

Llamado también "Luna de Sangre", por el color rojo carmesí intenso que cobra el satélite natural de la Tierra, este eclipse ocurrirá durante la noche del próximo lunes 2 y hasta la madrugada del martes 3 de marzo y podrá verse desde cualquier parte de México, siempre y cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas.

Este eclipse lunar total tendrá una duración aproximada de 5 horas y 39 minutos, y alcanzará su punto máximo cerca de las 05:33 horas del 3 de marzo.

Ya que este fenómeno astronómico se repetirá hasta el 2028, aquí te contamos algunos consejos y tips para poder retratar la magnífica y misteriosa Luna de Sangre.

Eclipse Lunar 2026: ¿cuándo ver la Luna de sangre en México?; conoce la fecha exacta. Foto: Imagen generada con IA

Consejos prácticos para fotografiar la Luna de Sangre de marzo de 2026

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), da los siguientes consejos para sacar fotos del suceso con cámara digital o con el celular:

Activar el modo manual de la cámara.

de la cámara. Configurar el enfoque al espacio, específicamente hacia la Luna de Sangre, la cual debería verse con claridad en el cielo.

En caso de fotografiar desde el celular, presionar con el dedo la pantalla y mantener enfocada el área donde se encuentra el plenilunio teñido para bloquear el enfoque automático .

teñido para . Ajustar el ISO entre 100 y 400 para reducir el ruido de la imagen.

entre y para reducir el ruido de la imagen. Cambiar la velocidad de obturación dependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar con 1/100 e ir ajustando si se necesita.

dependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar con 1/100 e ir ajustando si se necesita. Apoyar la cámara o el teléfono en un tripié para tener estabilidad al momento de capturar la fotografía, especialmente si utilizas lentes como gran angular o teleobjetivo.

Puedes practicar desde la fase parcial del eclipse y ajustar la configuración dependiendo de cómo vayan resultando tus fotos, para que tengas el resultado deseado una vez que se tiña completamente de roja toda la Luna. ¡Gran parte de tomar fotografías es aprender a utilizar la cámara y explorar con ella!

Conoce estos consejos para retratar la mística Luna de Sangre de marzo de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Horas clave para ver el eclipse lunar total

Comienzo del eclipse parcial : 03:34 horas del 3 de marzo.

: 03:34 horas del 3 de marzo. Inicio de la totalidad (Luna de Sangre): 05:04 horas del 3 de marzo.

(Luna de Sangre): 05:04 horas del 3 de marzo. Punto máximo del eclipse: 05:33 horas del 3 de marzo. (con una duración de 58 minutos).

del eclipse: 05:33 horas del 3 de marzo. (con una duración de 58 minutos). Puesta de la Luna: aproximadamente a las 06:54 horas. El eclipse terminará mientras la Luna se oculta en el horizonte.

Aproximadamente 2.500 millones de personas en gran parte de Estados Unidos, Canadá, México, partes de Asia Oriental y el Pacífico podrán ver al menos una parte de este inusual evento. Foto: StarWalk

*Con información de Miriam De Santos Morales.

