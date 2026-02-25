Eclipse Lunar 2026: ¿cuáles son los riesgos de ver la Luna de sangre de forma directa?; esto se sabe

Más Información

El está por teñir el cielo de rojo con uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año: la llamada “Luna de sangre”.

Durante este evento, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que le da ese característico tono cobrizo.

¿Cuándo ver el Eclipse Lunar 2026 en México?

De acuerdo con el sitio Star Walk, especializado en temas astronómicos, el Eclipse Lunar se podrá observar el 3 de marzo.

Pero ante el espectáculo surge una duda frecuente: ¿es peligroso mirar la Luna de sangre directamente?, ¿puede causar algún efecto en la vista o en la salud? Aquí te contamos.

Eclipse Lunar 2026: ¿cuándo ver la Luna de sangre en México?; conoce la fecha exacta. Foto: Imagen generada con IA

¿Qué pasa si veo un Eclipse Lunar de forma directa?

A diferencia de los eclipses solares, observar un eclipse lunar no representa un riesgo para los ojos, ya que la luz que emite la Luna es reflejada y no tiene la intensidad suficiente para dañar la vista.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), no hay necesidad de usar filtros, lentes o gafas especiales para poder observar el fenómeno astronómico.

No obstante, recomienda estar en “un entorno oscuro y alejado de las luces brillantes para tener mejores condiciones de observación".

