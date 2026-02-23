Merlina anuncia elenco para temporada 3; estos serán los nuevos personajes de la serie de Netflix

Este 23 de febrero, el equipo de Netflix confirmó que la producción de la tercera temporada de la serie Merlina (Wednesday), hija mayor de la familia Addams, está oficialmente en marcha. Asimismo, se detalló que la grabación ha comenzado a realizarse cerca de Dublín en Irlanda.

Además, este lunes la plataforma streaming dio a conocer al elenco oficial que participará en esta temporada. Tras darse a conocer al reparto completo, muchos espectadores se dieron cuenta de la iniciativa de Burton por reunir a antiguos colaboradores y amigos queridos.

Con dos temporadas hasta el momento, esta serie de humor negro estrenada en 2022 se robó la ilusión y el corazón de los espectadores con su narrativa que mezcla el misterio sobrenatural con un toque de drama adolescente, destacando por su estética gótica e intrigante.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Merlina 2? Esto se sabe. Foto: Netflix

¿Qué actores se integrarán al elenco de Merlina?

Entre las caras que regresarán a la Academia Nevermore para revelar más secretos enigmáticos están Jenna Ortega, en su papel protagónico como Merlina Addams, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán como Homero Addams; además de la actriz Emma Myers como la extrovertida y alegre Enid Sinclair.

Entre los nuevos actores que se unirán al reparto están la actriz Kennedy Moyer y Winona Ryder, quien compartió pantalla con Ortega en 2024 para la película Beetlejuice Beetlejuice, aclamada secuela de la famosa franquicia del visionario director Tim Burton. En esta ocasión, la actriz dará vida a un personaje nuevo llamada Tabitha.

Otros actores en sumarse a esta intrigante familia son Chris Sarandon como Balthazar, quien es conocido por dar voz en inglés a Jack Skellington en la cinta de 1993 titulada "El extraño mundo de Jack", también de Tim Burton; así como el británico Oscar Morgan como Atticus, famoso por su participación en la serie de televisión "Gotham Knights".

Jenna Ortega y Winona Ryder aparecerán en la secuela de "Beetlejuice". Fotos: AFP, archivo

Otra revelación que sin duda impactó a más de un fanático de este peculiar universo gótico fue la participación del actor australiano Noah Taylor para el papel de Cyrus, conocido por participar en la película de 2005 dirigida por Burton "Charlie y la fábrica de chocolate", como el padre de Charlie (Freddie Highmore).

Por otro lado, la actriz Eva Green anunció su participación como Ophelia Frump, la misteriosa hermana de Morticia Addams. La actriz había trabajado anteriormente para Tim Burton, dando vida a Angelique Bouchard en la película de 2012 "Sombras Tenebrosas", junto a Johnny Depp y Helena Bonham Carter.

¿De qué tratará esta tercera temporada?

De acuerdo con los últimos detalles revelador por Burton, se espera que en esta tercera puesta en escena explore la relación de Merlina con su tía Ophelia y su evolución como vidente, enfrentando nuevas amenazas sobrenaturales en Irlanda, explorando sus poderes y profundizando en su conexión con su madre.

"Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos", señalaron los creadores y productores ejecutivos Al Gough y Miles Millar. Su estreno se estima para finales de 2026 y principios de 2027.

Personajes y actores confirmados para Merlina 3

Jenna Ortega: Merlina Addams

Catherine Zeta-Jones: Morticia Addams

Luis Guzmán: Homero Addams

Isaac Ordoñez: Pugsley

Joanna Lumley: Grandmama

Joy Sunday: Bianca

Georgie Farmer: Ajax

Mossa Mostafa: Eugene

Evie Templeton: Agnes

Victor Dorobantu: Thing

Emma Myers: Enid

Hunter Doohan: Tyler

Billie Piper: Capri

Fred Armisen: Uncle Fester

Noah Taylor: Cyrus

Kennedy Moyer: Daisy

Oscar Morgan: Atticus

