El Chavo del 8 llega a McDonald's México; consulta aquí los detalles de esta emotiva colaboración

La cadena de comida rápida McDonald's México lanzó el pasado 21 de febrero algunas pistas de lo que podría traer su nueva colaboración para la Cajita Feliz, lo que levantó gran expectativa entre los clientes y comensales.

El sábado compartió una imagen en su cuenta oficial en Instagram, en la que se ve la característica Cajita Feliz junto a una hamburguesa y una velita que lleva las iniciales CH. "Fue sin querer queriendo que te ganaste nuestros corazones para siempre. ¡Feliz cumpleaños, Chespirito!", escribieron.

Posteriormente, publicaron un video conmemorativo protagonizado por María Antonieta de las Nieves, quien da vida al personaje de La Chilindrina, en la serie de televisión mexicana "El Chavo del 8", hija única del inquilino del departamento 72, Don Ramón.

La primera temporada de la serie animada de “El Chavo” se basó en episodios del proyecto de los setentas, pero desde la segunda implementó historias originales. AP Photo/Televisa, HO.

En el video, la actriz lee un pequeño cuento bajo un tono nostálgico. La historia se centra en un tierno episodio entre Don Ramón y La Chilindrina, la cual retrata el deseo de la pequeña y alegre niña por ayudar económicamente a su padre.

¿Qué vendrá en la próxima Cajita Feliz?

Esta colaboración emociona tanto fanáticos de la producción televisiva como a coleccionistas, pues la edición de esta Cajita Feliz traerá como juguete especial, los libros de El Chavo del 8, con historias divertidas y conmovedoras que sin duda ofrecerán tardes entretenidas a los niños y niñas.

La iniciativa por hacer realidad esta colección surgió con motivo del natalicio de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", quien nació un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. "Una fecha que marcó a muchas generaciones en Latinoamérica ¿verdad?", dijo María Antonieta.

Los 10 libros de cuentos y actividades interactivas con las versiones animadas de los personajes de El Chavo del 8 llegarán a todas las sucursales nacionales en los próximos días. Aunque no se ha dado a conocer el costo de esta edición, se estima que se mantenga en su rango habitual.

El precio de una Cajita Feliz suele rondar entre los 99 y 129 pesos mexicanos. Según lo compartido en otros países de Latinoamérica como Perú o Ecuador, la Cajita Feliz estará tematizada, con la forma de las tablas de madera del característico barril de El Chavo del 8.

Como era de esperarse los usuarios recibieron esta noticia con cariño y calidez en redes sociales. Algunos de los comentarios en las publicaciones fueron: "Gracias por hacer de mi niñez algo, tan feliz viéndolos", "Amo que le estén dando el reconocimiento que se merece después de tantos años".

Después de 20 años, al fin vemos a La Chilindrina animada interactuando con Don Ramón y el Chavo:



Esto en los libros oficiales de McDonald's x Chespirito. pic.twitter.com/1uaA4oKlKN — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) February 23, 2026

