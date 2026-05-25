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Crujientes por fuera, suaves por dentro y bañados en sopa de fideo, así son los tacos dorados que Doña Ángela non enseña a preparar con su sazón tradicional.
Esta combinación, que para muchos puede parecer inusual, es perfecta para disfrutar en la comida de hoy. Así que aprende a prepararlos.
¿Cuál es el origen de los tacos dorados?
Según indica Larousse Cocina, el origen de los tacos dorados se remonta a las épocas antiguas, cuando los pueblos indígenas acostumbraban a consumir tortillas fritas como parte de su alimentación cotidiana.
Con la llegada de los españoles y la introducción de nuevas técnicas culinarias (entre ellas, la fritura en aceite), su preparación comenzó a transformarse hasta dar paso al platillo que hoy conocemos.
En sus primeras versiones, los tacos dorados solían rellenarse con pollo o con carne de res; sin embargo, conforme evolucionó la cocina mexicana, surgieron variantes con ingredientes como papa, frijoles y hasta camarones.
Y es que gran parte de la popularidad de este antojito se debe a su textura crujiente y a la combinación de rellenos que ofrecen. Además, se sirven con ingredientes como salsa, crema, queso y lechuga.
Actualmente, pueden encontrarse en puestos callejeros, fondas y restaurantes.
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¿Cómo hacer tacos dorados ahogados en sopa de fideo?
Si ya se te antojaron, te compartimos la receta de Doña Ángela para que prepares este platillo 2x1: tacos dorados con sopa de fideo.
Ingredientes:
- 1 bolsa de pasta de fideo número 2
- 7 chiles serranos
- 4 dientes de ajo
- 3 tomates
- 2 trozos de cebolla
- 1/4 kg de jitomate
- 1/2 kg de queso Oaxaca
- Ramas de cilantro
- Tortillas
- Crema
- Aceite
- Sal al gusto
Procedimientos:
- Hierve el agua y cocina los tomates, los chiles serranos, los dientes de ajo y el trozo de cebolla. Revisa que queden bien cocidos.
- Licúa el 1/4 kg de jitomate con 2 dientes de ajo, un trozo de cebolla, un poco de sal y un chorro de agua hasta obtener una mezcla homogénea.
- Calienta una cazuela o una sartén con un poco de aceite y agrega la pasta de fideo; dóralo moviendo constantemente para que no se queme.
- Añade a la cacerola la salsa de jitomate licuada y un poquito más de agua.
- Deja a fuego medio hasta que el fideo quede bien cocido y la sopa espese ligeramente.
- Retira del agua los chiles, el tomate, el ajo y la cebolla; ya deben estar cocidos. Luego licúalos con cilantro y sal al gusto.
- Calienta suficiente aceite en otra sartén y forma los tacos poniendo un poco queso Oaxaca al interior y enrolla.
- Fríe los tacos hasta que se doren por ambos lados.
- Retíralos y colócalos sobre papel absorbente.
- Sirve la sopa de fideo caliente, acompaña con los tacos dorados y agrégales un poco de crema y salsa al gusto.
Estos tacos dorados no solo pueden rellenarse de queso Oaxaca, también combinan con distintos ingredientes como carne de res, cerdo o pollo y hasta papa.
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