Los tacos al pastor nunca te dejarán mal parado en tus reuniones y, aunque existen muchas recetas en Internet, los preparados al estilo de Doña Ángela llevan a otro nivel este antojito mexicano.

Hoy te decimos qué necesitas y cuáles son los pasos.

¿Cuál es el origen de los tacos al pastor?

De acuerdo con la escritora e investigadora de la cocina mexicana Cristina Barros, en un artículo para la revista UNAM Global, los tacos al pastor tienen su origen en la cocina del Medio Oriente, donde la carne suele servirse acompañada de jocoque o yogurt y pan de trigo.

La teoría más popular sobre su creación indica que las taquerías donde se comenzaron a preparar, tal cual como los conocemos en México, se encuentran en Puebla. Y aquí mismo se les habrían añadido ingredientes como adobo, carne de cerdo, piña, cilantro y cebolla.

Otro distintivo es que, en nuestro país, los tacos al pastor se sirven en tortillas pequeñas y se acompañan con distintos tipos de salsa, entre ellas verde o roja.

La técnica de estos tacos proviene del asado al pastor, donde la carne se cocina sobre brasas. Foto: Unsplash

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¿Cómo hacer tacos al pastor con la receta de Doña Ángela?

Si luego de conocer su historia se te antojaron unos tacos al pastor, prepáralos con la receta de Doña Ángela, creadora de contenido del canal "De mi Rancho a Tu Cocina".

Ingredientes:

1 y 1/2 kilogramos de bistec de puerco picado

8 chiles guajillos desvenados

4 dientes de ajo

4 cucharadas de piña fresca picada

4 rebanadas de piña asada

3 chiles anchos desvenados

2 clavos de olor

1 cebolla en medias lunas

1 puño de orégano

1 puño de pimienta negra

1 puño de comino molido

1 manojo de cilantro picado

1/2 cebolla entera

1/2 piña entera

Jugo de 3 naranjas

Tortillas

Vinagre

Sal

Aceite

Limones

Procedimientos:

En una cazuela con aceite caliente, fíe los ajos, la rebanada de cebolla, los chiles guajillos y los chiles anchos. Mueve constantemente para evitar que se quemen.

Agrega un poco de agua y deja que los chiles se suavicen.

Licua los chiles fritos junto con el ajo y la cebolla; después añade orégano, pimienta negra, clavos de olor, comino molido, vinagre, jugo de naranja, una cucharada de piña y sal al gusto.

Vierte el adobo sobre la carne de puerco picada.

En el mismo recipiente, añade la cebolla en medias lunas, la piña fresca y un poco de sal.

Mezcla bien y deja reposar para que la carne se impregne de los ingredientes.

Después, cocina la carne adobada en una cazuela con aceite caliente hasta que quede frita.

Asa las rebanadas de piña en un comal o cazuela sin aceite, hasta que doren por ambos lados.

Sirve la carne en las tortillas y acompaña con cebolla, cilantro, salsa verde, piña asada y limón al gusto.

¿Cómo hacer salsa verde para tacos al pastor?

Doña Ángela sabe que un buen taco al pastor no está completo sin su buena salsa verde. Por eso, también comparte su receta para triunfar en la mesa:

Ingredientes:

5 chiles serranos

2 dientes de ajo

1/4 de tomate verde

Un trocito de cebolla

Un manojo de cilantro

Sal

Procedimientos:

Hierve el tomate verde, los chiles serranos, los ajos y el trocito de cebolla.

Licua los ingredientes cocidos junto con el cilantro y la sal.

Sirve la salsa en un refractario.

Estos tacos al pastor no son complicados de preparara. Y es que Doña Ángela. además de antojarnos, siempre nos enseña a cocinar con pocos ingredientes y pasos sumamente sencillos.

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