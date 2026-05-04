Si en las mañanas te gusta disfrutar unos huevos revueltos, entonces este consejo de cocina es para ti porque sabemos que no siempre es fácil conseguir su textura esponjosa.

Hoy te decimos qué agregarles para que tu platillo quede como hecho en un restaurante de alta cocina.

¿Qué nutrientes aporta el huevo?

El huevo es uno de los alimentos más versátiles en la alimentación cotidiana, ya que se puede preparar estrellado, ponchado, cocido o revuelto con jamón y verduras. Pero además, es un producto altamente nutritivo.

De acuerdo con la dietista Beatriz Buelta, una sola porción contiene alrededor de 6 g de proteína y entre 75 y 85 kilocalorías. También añade nutrientes como vitaminas A, D y colina, que está presente en la yema.

Respecto a la colina, dicho nutriente actúa como precursor de la acetilcolina, un neurotransmisor importante en funciones como la memoria y la actividad muscular.

Asimismo, resulta fundamental durante el embarazo, pues contribuye a la formación correcta del tubo neural del feto. En promedio, un huevo mediano puede aportar poco más de un tercio de la ingesta diaria de colina.

El huevo es muy versátil, pues puede combinarse con verduras. Foto: Freepik

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¿Qué ingrediente mejora los huevos revueltos?

Este ingrediente que mejora los huevos revueltos, seguramente ya lo tienes en la cocina: leche. Tal vez no lo sabías, pero dicho producto puede darles una suave y esponjosa, similar a la de un restaurante.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la leche entera de vaca puede aportar mayor suavidad y esponjosidad a los huevos gracias a su contenido elevado de grasa, que les da una textura más cremosa y un sabor intenso. Mientras que sus proteínas le dan una estructura firme, nada pastosa.

En cantidades, la leche entera se compone en un 3% y 4% de grasa, así como un 3.5% de proteínas, lo que en conjunto mejora la consistencia final del platillo.

El huevo es una de las proteínas más completas y versátiles que existen. Foto: Freepik

¿Cómo preparar huevos revueltos con leche?

Ahora que ya sabes que la leche es el ingrediente que necesitas, quizá te preguntes cómo integrarlo en la receta. A continuación, te lo explicamos paso a paso:

Ingredientes:

3 huevos grandes

Sal al gusto

1/3 taza de leche entera

1 cucharada de mantequilla

Procedimientos:

Empieza batiendo ligeramente los huevos en un tazón, sólo lo suficiente para integrar la yema y la clara. Luego agrega una pizca de sal.

Pon una sartén amplia en la estufa a fuego medio-bajo y derrite un poco de mantequilla.

Cuando esté lista, vierte los huevos y enseguida la leche.

y enseguida la leche. Con una cuchara mueve suavemente, raspando los bordes para que no se peguen los huevos y se cocinen de manera uniforme.

A medida que comiencen a cuajar en el fondo, mueve a menor velocidad.

Si decides usar más leche, este es el momento de incorporarla para darle una textura cremosa.

Cuando los huevos estén casi listos, pero aún permanezcan ligeramente húmedos, tapa la sartén y apaga el fuego.

estén casi listos, pero aún permanezcan ligeramente húmedos, tapa la sartén y apaga el fuego. Déjalos reposar unos minutos para que el calor residual termine la cocción; esto logrará que queden suaves, esponjosos y nada secos.

Sirve y disfruta.

Anímate a probar esta receta de huevos revueltos, incorporando leche en su preparación y disfrutando un desayuno exquisito.

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