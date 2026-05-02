Para esas ocasiones en que te quedas sin ideas para cocinar, te proponemos preparar un pollo al albañil. Este guisado combina sabores muy mexicanos, destacando por su toque picoso pero delicioso.

Y no necesitas mucho tiempo, ya que siguiendo la receta de Doña Ángela, del canal de YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina", incluso puedes elaborarlo antes de salir de casa y tenerlo listo a la hora de la comida.

El pollo al albañil es un platillo que satisface el apetito con pocos ingredientes. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De mi Rancho a Tu Cocina"

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¿Qué lleva el pollo al albañil?

De acuerdo con la sección Platillo Sabio de la Revista del Consumidor, publicada por la Profeco, este guisado recibe el nombre de "pollo al albañil” porque es común que los trabajadores de una construcción lo preparen directamente en la obra.

Además de su peculiar origen, su receta es saludable, rendidora, llenadora y fácil de elaborar, puesto que los ingredientes se encuentran en cualquier mercado todas las temporadas del año.

Los ingredientes pueden variar un poco según la región o quien lo prepare, pero normalmente lleva piernas de pollo, jitomate, chiles serrano o jalapeños, cebolla, ajo, limón, sal y pimienta.

Otro dato curioso es que en algunas recetas se les añade cerveza para darle más sabor.

Pero el modo de preparación de Doña Ángela es más tradicional, así que toma nota porque la creadora de contenido ha compartido los pasos para darle la sazón de su rancho.

¿Cómo hacer pollo al albañil con la receta de Doña Ángela?

Ingredientes:

2 kg de pollo , puede ser muslo y pierna.

, puede ser muslo y pierna. 1 kg de tomate

2 jitomates

1 lata de chiles chipotles

2 chiles jalapeños sin semillas

1 cebolla

5 dientes de ajo

1 puñito de orégano seco

4 hojas de laurel

1 pizca de comino

1 pizca de pimienta negra

Sal

Aceite

Procedimientos:

Sazona con los condimentos (sal, pimienta, comino y orégano) todas las piezas del pollo .

. Después, en una cazuela o sartén con aceite caliente dora el pollo por ambos lados hasta que quede bien sellado.

Retira el pollo de la cazuela y reserva en otro recipiente.

Pica la cebolla y el ajo finamente, corta el tomate en cuartos, los jitomates en mitades y rebana los chiles jalapeños (retira las semillas).

En la cazuela que usaste para el pollo , sofríe la cebolla hasta que se acitrone; posteriormente agrega el ajo y cocina sin que se queme.

, sofríe la cebolla hasta que se acitrone; posteriormente agrega el ajo y cocina sin que se queme. Incorpora el tomate, el jitomate y los chiles jalapeños; añádeles un poco de sal y deja que todo se cocine bien.

Luego, agrega las hojas de laurel, un poco de comino, pimienta negra y orégano e incorpora los chiles chipotles. Mezcla bien.

Pon el pollo en la cazuela con todo y sus jugos; si lo necesitas, añade un poco de agua y ajusta la sal.

en la cazuela con todo y sus jugos; si lo necesitas, añade un poco de agua y ajusta la sal. Cocina a fuego medio hasta que el pollo quede bien cocido y la salsa se haya espesado.

Sirve y disfruta.

Este pollo al albañil lo puedes acompañar con frijoles, arroz o tortillas recién hechas, obteniendo una comida completa y muy rica para disfrutar en familia.

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