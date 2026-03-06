Guardar bien una pechuga de pollo puede ayudarte a que dure más días en el refrigerador sin perder frescura ni poner en riesgo tu salud. Aunque parezca sencillo, el tiempo y la forma de almacenamiento hacen toda la diferencia.

Si compras pollo para la semana o cocinas de más para ahorrar tiempo, en Menú te compartimos algunas recomendaciones que te ayudarán a conservarlo correctamente y evitar desperdicio de alimentos.

¿Cuánto tiempo dura una pechuga de pollo cruda y cocida en el refrigerador?

La duración cambia dependiendo de si está cruda o ya preparada.

Según Gold’n Plump, la pechuga de pollo cruda puede permanecer en el refrigerador entre 1 y 2 días antes de cocinarse. Por ello, si no planeas usarla pronto, lo mejor es congelarla cuanto antes.

En el caso del pollo cocido, EatingWell señala que puede durar 3 a 4 días en el refrigerador, siempre que se almacene correctamente en un recipiente hermético. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si está mezclado con salsas o en guisos, la duración puede variar según los ingredientes.

Además, el pollo cocido no debe permanecer a temperatura ambiente más de 2 horas (o solo 1 hora si el clima es caluroso), ya que después de ese periodo aumenta el riesgo de proliferación bacteriana.

¿Cómo guardar la pechuga de pollo correctamente para que dure más?

La forma en que la almacenas influye directamente en su conservación.

Love Food Hate Waste Canada recomienda mantener el refrigerador entre 0 y 4 °C, y colocar el pollo crudo en la parte más baja para evitar que sus jugos contaminen otros alimentos.

Gold’n Plump, por su parte, sugiere conservarlo en su empaque original o transferirlo a un recipiente cerrado para prevenir derrames y contaminación cruzada.

Para el pollo cocido, EatingWell aconseja usar recipientes herméticos y guardarlo apenas se enfríe ligeramente, sin dejarlo mucho tiempo fuera.

¿Conviene congelar la pechuga de pollo para que dure más tiempo?

Si no la vas a cocinar dentro de los 1 o 2 días recomendados, congelarla es la mejor opción.

Gold’n Plump, por ejemplo, recomienda envolver cada pechuga individualmente en plástico o papel aluminio, y luego colocarla en una bolsa hermética, retirando el aire para evitar quemaduras por congelación. De esta manera, puede conservarse durante varios meses.

Y, a diferencia de otras carnes, puedes cocinar el pollo congelado o descongelarlo previamente en el refrigerador.

¿Cómo saber si una pechuga de pollo ya no está en buen estado?

Aunque esté dentro del tiempo recomendado, siempre revisa su apariencia y olor.

De acuerdo con EatingWell, debes desechar el pollo si presenta:

Olor agrio o fuerte

Textura viscosa o pegajosa

Cambio de color a gris o verdoso

Si tienes dudas, lo más seguro es no consumirlo.

Conservar correctamente una pechuga de pollo no solo ayuda a que dure más tiempo en el refri o congelador, también protege tu salud y reduce el desperdicio de alimentos.

