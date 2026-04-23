¡La lista de los North America’s 50 Best Bars 2026 ya está aquí! Como cada año, este ranking clasifica a los mejores bares del continente americano, destacando su creatividad, ambientación y sus propuestas en mixología y alimentos.

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo el 22 de abril en Vancouver, Canadá, se reconoció a los espacios que están marcando tendencia en el mundo de la coctelería, destacando a ciudades como Nueva York, Toronto y la CDMX por su variedad para disfrutar un buen trago.

Y México logró posicionarse como uno de los países más fuertes, logrando que 11 de sus bares entraran en listado. Pero eso no es todo: uno de ellos alcanzó el segundo lugar a nivel internacional. Si quieres conocer cuál es, sigue leyendo.

Bar Mauro ofrece coctelería de primer nivel. Foto: Bar Mauro

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¿Cuál es el mejor bar de México?

En el corazón de la colonia Roma, Ciudad de México, se encuentra el Bar Mauro, reconocido como el mejor de México y el segundo mejor del continente.

Se trata de una propuesta elegante y creativa que evoca la Italia de la década de 1970, pues está repleto de espejos, azulejos del metro y toques modernistas que envuelven a todos sus clientes en una experiencia inmersiva y de estatus.

Inaugurado a finales de 2024, este acogedor espacio lleva el nombre del abuelo de los propietarios, Mauro Mendoza, y está inspirado directamente en su gusto por los aperitivos vespertinos. Para honrar su legado, sus nietos Ricardo y Eduardo Nava colocaron fotografías en blanco y negro de su antepasado con trajes elegantes; además, en los estantes se pueden vislumbrar decenas de vermuts y amaros de origen italiano.

Bar Mauro tomó inspiración de los gustos de Mauro Mendoza por los aperitivos vespertinos. Foto: Bar Mauro

¿Qué bebidas y alimentos ofrece Bar Mauro?

Si estás buscando un lugar para disfrutar coctelería de autor, Bar Mauro es perfecto para ti. Además de honrar la cultura italiana con tragos como el Negroni 1929 (servido con ginebra, vermut rojo, Campari, nibs de cacao y fresa), también ofrece opciones con un toque más mexicano como el Basilico, que combina tequila, vermut rosa, albahaca y melocotón.

Te presentamos otros drinks que puedes encontrar en este bar:

Maurito: mezcal, Lillet Blanc, jerez y un toque de guayaba.

Banana Adonis: vermut rosso, jerez y plátano.

Sbagliatto Bianco, con vermut seco y blanco, Prosecco y bitter de pino.

Licores europeos clásicos.

Vinos seleccionados.

Cervezas artesanales.

Detrás de estas bebidas se encuentra el bartender Ricardo Nava, quien cuenta con una larga trayectoria en la mixología en diferentes bares de la CDMX, y ha ganado varios premios incluido el mejor bartender de México en 2012.

Sin embargo, su hermano Eduardo Nava también está involucrado en la barra y en la operación del lugar, formando un equipo formidable.

Por otro lado, la cocina ofrece una variedad de embutidos, quesos y aceitunas, que sirven como una entrada o botana que acompañan perfectamente a las bebidas. Sin embargo, si buscas un platillo más fuerte puedes ordenar su famosa hamburguesa de queso.

Si quieres disfrutar sus bebidas y aperitivos, no dudes visitar Bar Mauro ubicado en calle Tabasco 149, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, México. Los horarios de servicio son los siguientes:

Lunes: 17:00 a 23:00 horas.

Martes: Cerrado.

Miércoles: 17:00 a 23:00 horas.

Jueves: 17:00 a 00:00 horas.

Viernes: 16:00 a 00:00 horas.

Sábado: 16:00 a 00:00 horas.

Domingo: 15:00 a 22:00 horas.

En el bar hay bebidas nacionales y de origen internacional. Foto: Bar Mauro

¿Qué otros bares mexicanos entraron en la lista?

Como lo mencionaremos anteriormente, México ganó presencia en los North America’s 50 Best Bars 2026 pues, además de Mauro, otros 10 bares entraron al listados por sus conceptos, bebidas y ambientación. A continuación, te los presentamos:

Teclán, CDMX: Av. Álvaro Obregón 228-Local 2, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX, Mexico.

El Gallo Altanero, Guadalajara: Calle Marsella 126, Col Americana, Lafayette, Guadalajara, 44160.

Handshake Speakeasy, CDMX: Amberes 65, Colonia Juárez, Ciudad de México, 06600

Form + Matter, CDMX: San Luis Potosí 37, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX, Mexico.

Mecenas, Guadalajara: Av. de la Paz 2133, Col Americana, Americana, 44150 Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Licorería Limantour, CDMX: Av. Álvaro Obregón 106, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, México.

Bekeb, San Miguel de Allende: Calz. De La Presa No. 85, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico.

Kaito del Valle, CDMX: Hamburgo 70B, Juárez, Cuauhtémoc, 06600.

Selva, Oaxaca: C. Macedonio Alcalá #403-interior 6, Ruta Independencia, Centro, Oaxaca, 68000.

Baltra Bar, CDMX: Iztaccíhuatl 36D, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06100.

Esta edición de los North America’s 50 Best Bars nos confirma que México se encuentra bien posicionado en la coctelería a nivel internacional. ¿Conocías alguno de sus bares reconocidos?

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