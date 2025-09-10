El 15 de septiembre está más cerca que nunca y claro que todos nos estamos preparando para celebrar a México en grande.

Y, desde luego, el tequila no puede faltar en la celebración; por eso, hoy en Menú te contamos algunos de sus potenciales beneficios para que disfrutes sin culpas. ¡Toma nota! Y evita los excesos.

El destilado más famoso de México

Antes de hablar de sus beneficios, recapitulemos un poco sobre lo que sabemos de esta "bebida de los dioses".

Ya sea que lo disfrutes como aperitivo, maridaje, o combinado con otras bebidas, el tequila es sin duda alguna uno de los destilados más famosos de México. Su nombre, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, proviene del nahuatl tekilah y significa "lugar de los trabajadores".

Foto: Unsplash.

Se trata de una bebida con Denominación de Origen elaborada a partir de la fermentación y destilación de azúcares de agave. Y es una parte importante de la identidad de México.

¿Cuáles son los beneficios de tomar tequila?

Ahora, pasando a datos importantes, es momento de compartirte algunos de los potenciales beneficios para la salud que tiene el tequila.

Uno de los principales beneficios del tequila es la ventaja que ofrece en comparación con otros alcoholes, ya que el tequila contiene menos azúcares y calorías que la mayoría de estos.

Pero eso no es todo; de acuerdo con WebMD, el consumo moderado de tequila, que equivale a un aproximado de 1.5 onzas ocasionalmente (no diariamente), reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón, ataques cerebrales isquémicos, y hasta diabetes.

Además, estudios con animales han demostrado que el consumo moderado de tequila tiene potenciales efectos beneficos como:

Ayudar a la absorción de calcio

Mejorar la salud digestiva

Estimular el metabolismo

Todo con medida

Pese a todos los potenciales beneficios de tomar tequila, es importante recordar que sigue siendo una bebida alcohólica y se debe tener cuidado con no abusar de su consumo, pues sus riesgos predominan más que sus beneficios.

Foto: Unsplash.

¿Estás listo para tomarte una copa a tu salud?

