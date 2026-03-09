La escena de la mixología en México sigue creciendo con competencias que buscan impulsar el talento detrás de la barra.

En 2026, una de las convocatorias internacionales de coctelería vuelve al país con una nueva edición dirigida a bartenders profesionales y entusiastas que quieran mostrar su creatividad con uno de los cócteles clásicos más conocidos del mundo, y en Menú te compartimos los detalles.

¿Qué es la Campari Bartender Competition 2026?

La Campari Bartender Competition (CBC) es un concurso de mixología que reúne a profesionales de la industria de bebidas para crear nuevas versiones de cócteles clásicos. La edición 2026 se realiza bajo el concepto “Jornadas Latinas”; una temática que busca destacar la creatividad y la identidad de los bartenders de la región.

El reto principal consiste en reinterpretar el Negroni a partir de una propuesta original que combine técnica, sabor, y una narrativa detrás del cóctel.

Foto: Unsplash.

Entre los elementos que se buscan en las propuestas destacan:

Innovación en técnicas de preparación

Uso creativo de ingredientes

Presentación del cóctel

Construcción de una experiencia completa alrededor del trago

La convocatoria está dirigida tanto a profesionales de bares y restaurantes como a personas interesadas en el mundo de la coctelería.

¿Cómo participar en la competencia?

El proceso de inscripción se realiza en línea y requiere presentar una propuesta en formato de video. Los pasos indicados por la organización son:

Ingresar a la página oficial del concurso.

Publicar un Reel en Instagram de máximo 2 minutos donde se explique la reinterpretación del cóctel.

Seguir las cuentas oficiales del concurso: @CampariOfficial y @CampariAcademyMexico.

Incluir los hashtags #CBCMexico26 y #NegroniRevolution, y mantener el video público hasta el cierre de la convocatoria.

En el video, los participantes deben explicar la inspiración detrás de su cóctel, la técnica utilizada, y los ingredientes que conforman la receta.

¿Cómo se evaluarán los cócteles?

Las propuestas serán analizadas por un jurado especializado que evaluará distintos aspectos del cóctel. Los criterios de evaluación se distribuyen de la siguiente manera:

30% sabor del cóctel

30% técnica utilizada

20% presentación

20% creatividad y originalidad

Foto: Unsplash.

También se tomarán en cuenta elementos como el conocimiento de los ingredientes, las habilidades técnicas, y la capacidad del participante para comunicar su propuesta.

Fechas clave de la competencia de mixología de Campari 2026

Si quieres participar o seguir la competencia, estas son las fechas importantes del proceso:

1 de marzo de 2026: apertura de convocatoria

15 de abril de 2026: cierre de inscripciones

5 de mayo de 2026: anuncio de los cinco finalistas

1 de junio de 2026: final nacional en Ciudad de México

24 de agosto de 2026: final Latinoamérica en Ciudad de México

Los finalistas serán seleccionados por un jurado especializado entre finales de abril y principios de mayo.

¿Qué premios recibirán los ganadores?

El concurso también ofrece incentivos económicos y oportunidades dentro de la industria. Los premios incluyen:

Primer lugar

Participación en la final latinoamericana

Participación en eventos relacionados con el Negroni

Kit profesional de herramientas de bar

50,000 pesos en efectivo

Foto: Imagen creada con AI.

Segundo lugar

Trofeo

Kit de herramientas

30,000 pesos en efectivo

Tercer lugar

Trofeo

Kit de herramientas

20,000 pesos en efectivo

