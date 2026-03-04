Durante Cuaresma, y como parte de la tradición católica, muchas personas evitan el consumo de carne, lo que supone un reto para las personas que se encargan de hacer la comida en el hogar.

Y es que la mayoría de recetas incluyen productos cárnicos, pero por suerte Doña Ángela, del canal de YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina", ha compartido un platillo rendidor y sencillo: caldo de habas con nopales.

Las habas son una legumbre de temporada, así que además de encontraras en cualquier mercado, pueden comprarse a precios más bajos y resultan una elección nutritiva para consentir a tu familia en la mesa.

¿Para qué sirve comer caldo de habas?

El caldo de habas es una alternativa deliciosa para comer durante Cuaresma. En este periodo de 40 días, muchas personas evitan comer carne roja y optan por alimentos llenadores, como lo son las legumbres.

Las habas no rompen la norma de abstinencia de cárnicos, por lo que pueden sacarte de apuros cuando de plano no se te ocurre qué cocinar. Otra de sus ventajas es que son un producto altamente saludable.

La nutricionista Karla Leal, en un artículo de la revista médica Tua Saúde, señala que este tipo de legumbres son ricas en proteínas de origen vegetal, lo que ayuda a incrementar la saciedad entre comidas, a ganar masa muscular y a regular el peso.

Pero además, contienen antioxidantes y fibra que disminuyen la velocidad de absorción de los carbohidratos en el intestino y, en consecuencia, equilibran los niveles de azúcar en sangre. Ello también las hace aptas para personas con diabetes.

Y al ser fuente de vitamina B9 (ácido fólico) y minerales como el magnesio, su consumo puede beneficiar los niveles de concentración, la memoria y hasta prevenir problemas como la demencia y el Alzheimer.

Las habas son legumbres de temporada para la Cuaresma. Foto: Pexels

¿Cómo hacer caldo de habas?

No te "rompas" la cabeza pensando en recetas para la Cuaresma; mejor prepara este caldo de habas de Doña Ángela que, según sus propias palabras, está hecho con mucho cariño "de su rancho a tu cocina":

Ingredientes:

1/2 kilo de habas

1 cebolla

2 dientes de ajo

6 cebollitas cambray

8 nopales

1 manojo de cilantro

6 jitomates

1 lata de chiles jalapeños en vinagre

Sal

Procedimientos:

Una noche antes, lava las habas y déjalas remojando en una olla.

A la mañana siguiente, pon las habas a cocer en otra olla con agua y agrega 1/2 cebolla con un poco de cilantro y una pizca de sal. Déjalas a fuego bajo.

En una cazuela coloca aceite y déjalo calentando.

Pica finamente la cebolla y los ajos. Después, ponlos en la cazuela con aceite caliente y mueve para que se doren.

Pica los nopales en cuadros y agrégalos a la cebolla cuando se haya dorado. Coloca una pizca de sal.

Retira los nopales del fuego una vez que estén cocidos y reserva.

En seguida, saca la cebolla de la olla con las habas y reserva.

En una tercera cazuela, pon a calentar aceite durante 5 minutos y agrega las cebollitas cambray para que se vayan dorando.

Mientras tanto, pica los jitomates en cuadros y cuando las cebollas cambray estén doradas, mézclalos en la misma cazuela con otra pizca de sal. Espera a que se guisen.

Pica el cilantro y reserva.

Después, vacía las habas cocidas en la cazuela del jitomate y revuelve.

Finalmente, echa los nopales en la cazuela junto con el cilantro picado y las rajas de los chiles en vinagre, no uses el caldillo.

Deja al fuego 5 minutos más y sirve. Acompaña tu caldo de habas con tortillas calientes.

Con este platillo, Doña Ángela nos demuestra que es posible comer delicioso aún sin carne. No dudes en preparar su receta si quieres cuidar tu alimentación de aquí a la Semana Santa 2026.

