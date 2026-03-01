Consumir alimentos de temporada es una de las formas más sencillas de mejorar nuestra alimentación y, al mismo tiempo, apoyar al campo mexicano.

Durante marzo, diversos productos agrícolas se encuentran en su mejor momento de cosecha, lo que significa que ofrecen mayor frescura, mejor sabor y un alto valor nutritivo.

Además, al haber mayor disponibilidad, suelen encontrarse a mejores precios. Por eso, elegir frutas y verduras de temporada no solo beneficia nuestra salud, sino que también fortalece la economía de las y los productores nacionales.

Los alimentos de temporada aportan más nutrientes por su grado de maduración. Foto: Imagen creada con AI

Leer también Pulque: cómo se hace y qué beneficios tiene

¿Cuáles son las frutas de temporada en marzo?

En marzo, varias frutas alcanzan su punto óptimo de maduración y calidad. Entre ellas destacan el melón, la naranja, la papaya, el pepino y el mamey.

El melón es una fruta refrescante, ideal para los días en que comienza a sentirse el calor previo a la primavera. Su sabor dulce y su alto contenido de agua lo convierten en una excelente opción para hidratarse de forma natural.

La naranja, ampliamente consumida en México, es conocida por su sabor cítrico y versatilidad. Puede disfrutarse sola, en jugo o como parte de distintos platillos y ensaladas.

La papaya es otra fruta característica de esta temporada. Su textura suave y sabor dulce la hacen perfecta para el desayuno o como colación.

El pepino, aunque comúnmente se asocia con ensaladas, también puede consumirse como botana fresca, mientras que el mamey, con su pulpa dulce y cremosa, es ideal para disfrutar como postre natural.

Consumir estas frutas en marzo garantiza que se encuentren frescas, con mejor sabor y calidad.

Integra las frutas de temporada de marzo en ensaladas. Foto: Freepik

¿Cuáles son las verduras de temporada en marzo?

En cuanto a verduras y hortalizas, marzo ofrece opciones variadas y nutritivas como el brócoli, la calabacita, el chícharo, el chayote y el nopal.

El brócoli es una hortaliza versátil que puede prepararse al vapor, salteada o como parte de guisos. La calabacita es un ingrediente básico en la cocina mexicana y puede utilizarse en sopas, guisados o rellena.

El chícharo aporta textura y sabor a distintos platillos, mientras que el chayote es una verdura ligera que puede prepararse cocida o en ensaladas. Por su parte, el nopal es un alimento tradicional que forma parte esencial de la gastronomía nacional.

Al estar en temporada, estas verduras ofrecen mejor frescura y calidad, lo que se refleja en su sabor y en el resultado final de las preparaciones.

5 ideas breves para disfrutar estos alimentos

Ensalada fresca: combina pepino, naranja y chícharos con un toque ligero de limón. Desayuno energético: papaya con naranja en trozos y un poco de mamey como complemento. Guisado casero: calabacita y brócoli salteados con chícharos como acompañamiento. Nopales preparados: cocidos y mezclados con pepino y naranja para una ensalada diferente. Postre natural: mamey o melón en cubos como opción dulce y fresca.

Elegir estos alimentos durante marzo no solo garantiza frescura y buen sabor, sino que también representa una manera consciente de consumir lo que el campo mexicano produce en su mejor momento.

Leer también Así se vivió el 5° aniversario de Zapote Bar en la Riviera Maya

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters