El plátano es una de las frutas más consumidas en el mundo y desayunarlo puede aportar múltiples beneficios a la salud. Romper el ayuno con su consumo es una práctica común por la versatilidad del alimento, que se añade a licuados, en panqueques o solo.

En un artículo del sitio especializado Healthline, escrito por la dietista Amy Ritcher, se indica que sus principales nutrientes son carbohidratos naturales, fibra, potasio, magnesio y vitaminas del complejo B y C.

Gracias a esa composición, es ideal para comenzar el día.

¿Qué tan bueno es desayunar plátano?

Mejora la salud digestiva

Uno de los principales beneficios de incluir esta fruta en el desayuno es su efecto positivo en el sistema digestivo.

Como lo menciona la nutricionista Karla Leal, en un artículo para la revista médica Tua Saúde, la fibra presente en el plátano favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento, especialmente cuando se consume maduro.

Y cuando se consume verde, su contenido de almidón resistente puede ayudar a regular episodios de diarrea, ya que contribuye a una mejor absorción de agua y electrolitos en el intestino. Esto lo convierte en un gran aliado para la salud digestiva.

Aporta energía

Seguramente sabes que el desayuno es una de las comidas más importantes del día y, para aprovecharlo al máximo, el plátano puede proveer suficiente energía a tu cuerpo.

De acuerdo con los expertos de Healthline, sus carbohidratos ayudan a reactivar el organismo después del ayuno nocturno, lo que resulta especialmente favorecedor para personas que realizan ejercicio por la mañana.

Cuida al corazón

Asimismo, su contenido de potasio y magnesio favorece la relajación de los vasos sanguíneos y promueve la correcta circulación de la sangre.

Según Medlineplus, ambos minerales son esenciales para mantener la presión arterial en niveles saludables y apoyar la salud cardiovascular a largo plazo.

Te pone de buen humor

Gracias a su contenido de triptófano, esta fruta participa en la producción de serotonina, sustancia relacionada con el buen estado de ánimo y la relajación.

Así que si buscabas un alimento para comenzar el día con la pila a full, el plátano no sólo te dará estamina, sino que te pondrá de muy buen humor.

¿Cómo incluir el plátano en el desayuno?

Para aprovechar sus beneficios sin excederse en calorías, la dietista Kathy W. Warwick del sitio Healthline aconseja combinar el plátano con alimentos ricos en proteínas o grasas saludables, lo que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre y prolongar la sensación de saciedad.

Algunas opciones saludables son: combinarlo con frutos secos, avena y yogur natural; o si lo prefieres, consúmelo como postre después de una comida completa.

Y para personas con diabetes o resistencia a la insulina, se sugiere optar por piezas pequeñas o ligeramente verdes.

Desayunar plátano es una manera sencilla y natural de aportar nutrientes esenciales al organismo, mejorar la digestión y tener la mejor actitud al despertar.

