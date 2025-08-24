El plátano verde es un alimento muy consumido en América Latina, África y Asia. Aunque su popularidad se encuentra, principalmente, en recetas de platillos como los patacones, esta fruta también suele disfrutarse en postres, frituras y sopas.

De acuerdo con Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se le conoce como "plátano macho" y entre más maduro más dulce, pero es posible consumirlo en cualquier etapa de su cultivo. ¿Qué beneficios y nutrientes aporta? Te lo decimos.

Si no te gusta el sabor ácido del plátano verde, consúmelo en un licuado. Foto: Freepik

¿Qué nutrientes aporta el plátano verde?

En varias regiones de México, el plátano verde se integra a platillos tradicionales porque cuenta con una cantidad de almidón parecida a la de la papa y, por lo mismo, siempre debe cocerse.

Dicha fruta es una fuente natural de carbohidratos complejos, moléculas que no se digieren completamente en el intestino delgado, lo que lo convierte en un tipo de fibra que beneficia la salud intestinal.

Adicional, es bajo más bajo en azúcar que el plátano maduro (con un índice glucémico de 40-45), por lo que las personas que necesitan controlar sus niveles de glucosa pueden consumirlo sin riesgos.

En cuanto a minerales, el plátano verde es rico en potasio, esencial para el buen funcionamiento del corazón, los músculos y el sistema nervioso, señala un artículo de la Fundación Española de la Nutrición.

También contiene vitamina B6 y vitamina C. Hay que recordar que el primer nutriente es fundamental para la producción de neurotransmisores y el metabolismo energético, mientras que el segundo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y actúa como antioxidante natural.

Finalmente, posee un aporte calórico moderado. Esta es la razón por la que se encuentra presente en planes alimenticios para personas que buscan controlar su peso.

¿Cuáles son los beneficios del plátano verde?

Uno de los principales beneficios de comer plátano verde es la mejora de la salud digestiva. Un artículo de la nutricionista Karla Leal, publicado en la revista Túa Saúde, señala que es rico en fibras -principalmente hemicelulosa- que favorecen la digestión.

Estas fibras también benefician el tránsito intestinal, por lo que contribuyen a "prevenir o a mejorar problemas como el estreñimiento o las hemorroides", señala la experta.

Además, los ácidos grasos de cadena corta liberados del almidón resistente de la fruta pueden mejorar la consistencia de las heces, lo que resulta especialmente útil para combatir la diarrea.

Otro beneficio se ve reflejado en el metabolismo, ello se debe a su aporte de vitaminas del complejo B. Tal como lo explica la nutricionista, éstas "actúan como coenzimas que participan en las reacciones del catabolismo de nutrientes, es decir, en el proceso por el cual los alimentos son digeridos en el organismo para luego obtener energía".

Y, como lo mencionamos anteriormente, su contenido de potasio promueve la relajación de las arterias. De acuerdo con Karla Leal, ese efecto estimula la circulación sanguínea y previene el desarrollo de hipertensión arterial y hasta un ataque cardiovascular.

El plátano verde, a diferencia del amarillo, es bajo en azúcares. Foto: Freepik

Receta de licuado de plátano verde

Antes de consumir plátano verde es importante cocinarlo; si bien cuando está crudo su sabor no es desagradable al paladar, el almidón podría resultar "pesado" de digerir.

Hay quienes lo asan o lo fríen, pero si quieres una versión saludable basta con cocinarlo al vapor y luego añadirlo a tus recetas. A continuación, te dejamos una opción para consumirlo en licuado:

Ingredientes

1 plátano verde (pelado y cocido).

(pelado y cocido). 1 taza de agua o leche vegetal.

1 cucharadita de canela en polvo.

1 cucharadita de miel.

1/2 cucharadita de jengibre rallado.

Procedimiento

Pela el plátano y córtalo en trozos. Hiérvelo en agua durante unos 10-15 minutos o hasta que esté blando. Luego escúrrelo y déjalo enfriar. En una licuadora, coloca el plátano cocido junto con el agua o leche. Añade la canela, la miel, el jengibre y el hielo. Licúa hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. Sirve y disfruta.

