Cuando se trata de aguas frescas, los finalistas siempre son el agua de horchata y el agua de jamaica; difícil decisión considerando que ambas son excelentes opciones, y que también tienen sus respectivos beneficios.

Pero hoy en Menú no te queremos hablar de los beneficios, sino de los efectos adversos de tomar agua de jamaica en exceso.

¿Cuáles son los efectos adversos del agua de jamaica?

La flor de jamaica es reconocida por sus múltiples beneficios, entre los que, de acuerdo con el Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos de Perú, se enlistan su apoyo en la lactancia y prevención de padecimientos asociados con el hígado. Sin embargo, no todo es positivo.

Tomar mucha agua de jamaica puede provocar hipoglucemia. Foto: Freepik.

Los principales efectos adversos de tomar agua de jamaica en exceso incluyen, pero no se limitan a, riesgo de padecer hipoglucemia debido a que reduce los niveles de azúcar en la sangre. Del mismo modo, y teniendo en cuenta que disminuye la presión sistólica y diastólica, podría agravar los síntomas de la hipotensión, o aumentar el riesgo de padecer esta.

Leer también: ¿Cuáles son los beneficios de tomar agua de Jamaica sin azúcar?

Además, según estudios recientes, tomar mucha agua de jamaica podría afectar de forma negativa la fertilidad y salud reproductiva masculina y femenina. Por ello, no en todos los casos se recomienda su consumo regular durante la lactancia o si estás intentando concebir.

¿Entonces, tomar agua de jamaica hace daño?

No necesariamente. Lo que sucede con el agua de jamaica no es muy diferente del consumo de básicamente cualquier otro alimento.

Tomar agua de jamaica tiene muchos beneficios, y claro que puedes aprovechar todos estos; sin embargo, el secreto para hacerlo yace en el balance y la moderación.

¿Cuánta agua de jamaica se recomienda tomar?

Según distintos artículos que discuten los beneficios de tomar agua de jamaica, la recomendación de su consumo suele variar. Mientras hay quienes recomiendan dos tazas al día por no más de 12 días, otros mencionan que no hay problema si tomas una taza de jamaica al día por hasta un mes.

¿Eres team horchata o team jamaica? Foto: Freepik.

Así que la mejor opción es consultarlo con tu médico o nutriólogo, para atender las necesidades de tu caso particular. Y, en todo caso, siempre puedes intercalar tu consumo de agua de jamaica con cualquiera de las otras opciones que tienes para hidratarte; desde aguas frutales, hasta elaboradas infusiones.

Leer también: Cómo tomar agua de jamaica para desinflamar el estómago

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters