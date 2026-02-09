Entre algunos de los productos del mar más consumidos destaca las ostras; particularmente los ostiones son bastante populares en las cosas de México.

Generalmente, los ostiones se comen como una especie de entrada o aperitivo; sin embargo, su aporte nutrimental puede llegar a sorprenderte. Por ello, hoy en Menú te contamos un poco más a fondo los aportes de los ostiones y su contenido de proteína.

¿Comer ostiones hace daño?

No necesariamente. Los ostiones por si solos, y frescos, no tienen por qué hacer daño a tu salud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su consumo conlleva ciertos riesgos.

De acuerdo con Healthline y WebMD, una de las principales preocupaciones al comer ostiones es una intoxicación debido a que, comúnmente, se suelen consumir crudos.

Asimismo, la presencia de bacterias, como el Vibrio, en los ostiones es un riesgo real que conlleva el consumo crudo de estos en general. Estas bacterias suelen causar infecciones que se manifiesta con síntomas como diarrea, vomito, fiebre, y hasta septicemia, una infección en la sangre que puede provocar la muerte.

¡Y eso no es todo! Fuentes como Virginia Seafood, menciona que el consumo de ostiones puede provocar problemas de salud a personas con condiciones preexistentes como:

Hígado graso

Alcoholismo crónico

Cáncer, especialmente si se encuentran bajo tratamiento

Diabetes

Colón inflamado

Dependencia a esteroides

Aclorhidria

SIDA

Sin embargo, y pese a lo antes mencionado, los ostiones son una gran fuente de nutrientes importantes.

¿Qué contienen los ostiones?

Debido a que suelen consumirse crudos, la mayor parte del aporte nutricional de los ostiones se mantiene intacta. Fuentes como WebMD y Healthline destacan que 100 gramos de ostiones contienen:

79 calorías

9 g de proteína

4 g de carbohidratos

3 g de grasas

555% de la Dosis Diaria Recomendada de Zinc

538% DDR de vitamina B12

493% DDR de cobre

56% DDR de selenio

40% DDR de hierro

20% DDR de manganeso

12% DDR de fósforo

9 % DDR de vitamina E

9% DDR de riboflavina

7% DDR de calcio

Y si eso te parece nutritivo, te sorprenderá saber que los ostiones, de hecho, contienen los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita, ¡es una fuente proteína completa!

Además, debido a su contenido de macronutrientes, según WebMD, comer ostiones puede tener importantes beneficios potenciales para tu salud, como:

Mejorar las funciones cerebrales gracias a sus aportes de Vitamina B12.

Prevenir la osteoporosis debido a su contenido de vitamina D, cobre, zinc, y manganeso.

Prevenir la deficiencia de selenio, que podría provocar enfermedades cardiovasculares, infertilidad, y deterioro cognitivo.

