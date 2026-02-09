Si viste la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, seguro que quedaste fascinado con la gran celebración a la diversidad cultural en América que este supone.

Además de rememorar el pasado de Puerto Rico, la fiesta y el espíritu latino también se hicieron presentes. Y, desde luego, México no podía faltar. El taquero detrás de Villa’s Tacos, participes del Super Bowl, es de ascendencia mexicana y en Menú te lo presentamos.

¿Quién es el taquero que estuvo en el Super Bowl?

Entre el maximalismo tropical que caracterizó la presentación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl 2026, hay muchos puntos a destacar. Sin embargo, hoy queremos enfocarnos en el sabor latino que para nada podía faltar en uno de los escenarios estadounidenses más importantes.

Acompañados de aguas frescas, los tacos mexicanos no podían faltar. Este distintivo platillo de origen mexicano hizo acto de presencia en el Super Bowl de la mano del taquero Víctor Villa, residente de Los Angeles y de raíces michoacanas, propietario y creador de Villa’s Tacos.

Leer también: Fuera mitos: Dónde se deben guardar los huevos

¿Qué es Villa’s Tacos?

Para sorpresa de pocos, esta no es la primera vez que Villa’s Tacos es reconocido a nivel internacional. De hecho, en el año 2022 participaron en la “docuserie” de Netflix: Taco Chronicles: Cross the Border.

Durante su participación, en el episodio 5, Villa’s Tacos se consolidó no solo como un imperdible de la escena gastronómica en Los Angeles, California, sino como una taqueria de alma 100% latina.

En aquel entonces, Villa’s Tacos era tan solo un “backyard stall” en Highland Park, en la casa de su abuela. “Aquí crecimos, aquí celebramos Navidad y Año Nuevo, y ahora vendemos tacos”, narra Villa en Taco Chronicles.

El menú de Villa’s Tacos está conformado por clásicos mexicanos que evocan un recuerdo en cada bocado. Los favoritos de Villa son los de tortilla azul con queso y frijoles refritos, receta que le recuerda a su infancia y la cocina de su abuela. Sin embargo, agrega su toque personal con papas y chorizo casero.

Leer también: Qué es y cómo se hace el Kéfir

Los tacos de Victor Villa, de acuerdo con Memo Torres, de L.A. Taco, son los primeros tacos “estilo Los Angeles”. Se acompañan con cilantro, crema, queso Cotija, y guacamole; siempre con una base de tortilla de maíz azul y queso gratinado.

Actualmente, cuentan con 3 sucursales en Los Angeles y, además de haber sido reconocidos por la Guía Michelin, siguen siendo un imperdible de los tacos "estilo L.A." no solo por celebrar sus raíces, sino por ser ejemplo del gran crisol cultural que supone la comunidad latina en California y Estados Unidos en general.

¿Los probarías?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters