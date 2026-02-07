Los huevos son un alimento básico en la gastronomía mexicana, por esto es tan frecuente verlos en platillos como los chilaquiles, tortas y ensaladas. Sin embargo, también son uno de los más delicados de manipular antes, durante y después de cocinarlos.

Dado que su estructura porosa puede incrementar el riesgo de contaminación con bacterias, la Procuraduría del Consumidor (Profeco) ha emitido una serie de recomendaciones alimentarias para almacenarlos de manera correcta y evitar riesgos en la salud.

Los huevos no se deben lavar y tienen que desecharse si presentan manchas en el cascarón. Foto: Unsplash

Leer también La Estrella: tacos gourmet de asada, costillas, y hasta molleja

¿Cuál es la manera correcta de guardar los huevos?

Aunque parece obvio, en el refrigerador. Probablemente has escuchado que el huevo se debe mantener en temperatura ambiente, pero esto no es verdad.

Este alimento sólo se debe mantener así cuando se encuentra a la venta en supermercados o tiendas, pero llegando a casa es clave almacenarlos en el interior del electrodoméstico.

Según indica la Profeco, meter los huevos al refrigerador evita la propagación de bacterias. Y es que hay que recordar que desde su obtención hasta su transporte y manipulación quedan expuestos a diversos patógenos contaminantes.

Pero además esto previene problemas de salud; el frío constante los mantiene seguros, evitando la proliferación microbiana que el calor favorece.

Ya al interior, se recomienda guardarlos en su empaque original. No los cambies de recipiente y aléjalo s de otros alimentos, productos y comestibles que tengan un olor fuerte.

Por si te preguntabas en qué lugar van, lo ideal es colocarlos en el estante medio del refrigerador. Es un mito que dejarlos en la puerta es el mejor sitio, ya que aquí quedan expuestos a constantes cambios de temperatura.

Meter los huevos al refrigerador evita la propagación de Salmonella. Foto. Unsplash

¿Por qué el huevo se deja a temperatura ambiente en los supermercados?

Seguramente te has preguntado esto, y la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria explica que si el huevo se vende refrigerado y después se rompe la “cadena de frío”, esto genera un cambio brusco de temperatura.

Ese cambio de temperatura produce gotas de agua en la cáscara, lo que puede ser perjudicial para la salud debido a que los gérmenes se introducen al interior del alimento por los poros del cascarón.

Ya en tu hogar, el huevo puede permanecer refrigerador porque ahí tendrá un sitio estable, sin tanta manipulación y conservando su frescura hasta el momento en que decidas consumirlo.

No separes la clara de la yema con la cáscara y lávate las manos después de manipularlo. Foto: Unsplash

Recuerda que si ves manchas en el cascarón, si al abrirlo expide un olor extraño o si su consistencia luce extraña, es mejor desechar los huevos. Es probable que hayan sido contaminados y consumirlos así podría ponerte en peligro.

Leer también Cuál es la mejor carne para hacer alambre

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters