El huevo es uno de esos ingredientes que resultan fundamentales para la alimentación de las familias mexicanas; de hecho, Profeco estima que se trata de una de las principales fuentes de proteína en México.

En la más reciente edición de la Revista del Consumidor, Profeco se dio a la tarea de recopilar datos duros sobre el precio aproximado del huevo en México para el inicio de este 2026 y hoy en Menú te compartimos los resultados.

¿Cuánto huevo se produce en México?

De acuerdo con datos compartidos por Profeco en la Revista del Consumidor, el 70 % de la producción nacional de huevo se concentra en Jalisco (54.2 %), seguido por Puebla (14.9 %) y finalmente el resto de las entidades (30.9 %).

Asimismo, México es autosuficiente en la producción de huevo para plato y ocupa el 6.º lugar mundial como productor. De hecho, en 2024, la producción de huevo fresco o para plato alcanzó las 3 270 075 toneladas.

¿Cuánto cuesta el huevo en México en 2026, según Profeco?

A continuación, te compartimos los precios del huevo en México, de acuerdo con datos recopilados por Profeco del portal Quién es Quién en los precios del 2 al 9 de enero de 2026.

El promedio nacional del huevo blanco por kilo a granel se estima en $40.72, encontrando variaciones como un mínimo de 32.00, y un máximo de 55.00.

El promedio nacional del huevo rojo por kilo a granel se estima en un mínimo de $75.00.

Por otro lado, en paquete de 12 piezas el precio estimado del huevo es:

Blanco: mínimo $36.00, máximo $54.90, promedio $45.54

Rojo: mínimo $44.00, máximo $59.90, promedio $51.93

Mientras que en paquete de 18 piezas el precio estimado del huevo es:

Blanco: mínimo $44.60, máximo $69.90, promedio $53.79

Rojo: mínimo $66.00, máximo $79.90, promedio $71.56

Recomendaciones para cocinar con huevos

No lo consumas crudo: Consúmelo en preparaciones que incluyan cocción, ya sea hervidos, escalfados, al horno o fritos.

Consérvalo en el refrigerador. Evita dejar los huevos o los alimentos que los contengan a temperatura ambiente, ya que el huevo es muy sensible a los cambios bruscos de temperatura, sobre todo, al calor.

Revisa su cascarón. El cascarón debe estar limpio y sin fisuras. Descarta los que estén rotos para evitar enfermedades gastrointestinales.

Lávate las manos. Hazlo después de manipularlos para evitar la contaminación cruzada con utensilios y otros alimentos.

Rómpelo con cuidado. Utiliza el borde de un recipiente distinto al que usarás para batirlo o cocinarlo.

Sírvelo inmediatamente. Ya sea que esté cocido, duro, frito o forme parte de algún platillo, consúmelo pronto.

