De acuerdo con información compartida por Profeco en la Revista del Consumidor de febrero, “el huevo es uno de los protagonistas en la alimentación de las familias mexicanas, y para muchas de ellas, es la principal fuente de proteína animal, por lo que no falta en sus mesas”.

Pero su importancia va más allá de lo común de su uso. Hoy en Menú, te compartimos algunos de los beneficios y mitos de comer huevo, según Profeco.

¿Por qué el huevo se considera un superalimento?

Entre las múltiples cualidades del huevo, Profeco destaca que es uno de los alimentos más completos que existen, ya que contiene una buena cantidad de proteínas y vitaminas.

La clara, por ejemplo, está compuesta principalmente por albúmina, una proteína de alta calidad biológica; para aprovecharla mejor, se recomienda consumirla cocida. La yema, por otro lado, aporta grasas saludables (lecitina), proteína, hierro, azufre y vitaminas A, B, D y E. Aunque tiene colesterol, es una pieza clave para una dieta equilibrada.

Foto: Freepik.

Además, debido a su valor nutricional, el huevo es una alternativa a la carne o al pescado. Es fácil de masticar, digerir y, combinado con otros alimentos, puede formar parte de una dieta saludable en un plan alimenticio equilibrado.

¡Y eso no es todo! Profeco hace hincapie en que una de sus mayores cualidades es su versatilidad. El huevo es un alimento accesible, rápido y sencillo de preparar. Es útil para espesar salsas, esponjar pasteles, dar ese color dorado al pan, entre otras funciones.

Foto: Freepik.

No solo brilla en el desayuno, ya que puede estar presente en pastas, postres y hasta en productos de belleza o fertilizantes.

¿Es cierto que comer huevo eleva el colesterol en la sangre?

No necesariamente. Profeco explica que “su equilibrio de grasas tiene un efecto protector”, por lo que, al menos en la mayoría de las personas, comer huevo no eleva significativamente el colesterol en sangre. Aunque sí vale la pena mencionar que se recomienda moderar su consumo.

Asimismo, este no es el único “mito” o creencia que gira en torno al consumo de huevo, y Profeco esclarece algunos de estos:

Foto: Freepik.

Los huevos rojos no son más nutritivos. La única diferencia es el color del cascarón. Su composición y valor nutrimental son exactamente los mismos.

no son más nutritivos. La única diferencia es el color del cascarón. Su composición y valor nutrimental son exactamente los mismos. No se recomienda comer huevo crudo . Es necesario cocinarlo para aprovechar sus propiedades, ya que crudo aumenta el riesgo de infección por salmonela.

. Es necesario cocinarlo para aprovechar sus propiedades, ya que crudo aumenta el riesgo de infección por salmonela. Lavar los huevos no es una práctica recomendada. El cascarón del huevo es poroso y está cubierto por una membrana natural llamada cutícula. Si lo lavas y lo guardas, facilitas la entrada de bacterias. Si el cascarón está sucio, límpialo con un paño seco.

no es una práctica recomendada. El cascarón del huevo es poroso y está cubierto por una membrana natural llamada cutícula. Si lo lavas y lo guardas, facilitas la entrada de bacterias. Si el cascarón está sucio, límpialo con un paño seco. No se deben comer solo las claras. La clara y la yema aportan nutrientes complementarios. Al consumir solo una, pierdes el beneficio nutricional completo que el huevo ofrece.

¿Tú cómo incluyes el huevo en tu dieta?

